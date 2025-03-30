Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Bocorkan Penyebab Venezia FC Sulit Menang hingga Terdampar di Zona Degradasi Liga Italia 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |20:21 WIB
Jay Idzes Bocorkan Penyebab Venezia FC Sulit Menang hingga Terdampar di Zona Degradasi Liga Italia 2024-2025
Pemain Venezia FC, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

VENEZIA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes, mengakui lini depan Venezia FC beberapa kali kurang tajam sehingga membuat timnya kesulitan menang. Alhasi, kini Venezia FC masih terdampar di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-19 pada klasemen sementara Liga Italia 2024-2025.

Terbaru, Venezia FC kalah dari Bologna di pekan ke-30 Liga Italia 2024-2025. Menurut Jay, secara kesuluruhan permainan Venezia FC sudah baik, hanya saja lini serang dirasa masih kurang klinis dalam mengkonversi peluang menjadi gol.

1. Jay Idzes Bicara Lini Serang Venezia FC

I Lagunari -julukan Venezia- menelan kekalahan tipis 0-1 saat menjamu Bologna di Stadion Pier Luigi Penzo, Sabtu (29/3). Gawang mereka kecolongan di menit ke-49 lewat Riccardo Orsolini.

Kekalahan ini sekaligus memperpanjang tren minor Venezia yang belum meraih kemenangan di 13 laga yang mereka mainkan. Terakhir kali Idzes dan kolega mencicipi kemenangan saat melawan Cagliari pada 22 Desember 2024.

Idzes menyadari Venezia tidak dalam situasi yang ideal. Namun kapten Timnas Indonesia itu mengungkapkan kalau sejatinya mereka bermain baik dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk melawan Bologna.

Riccardo Orsolini cetak gol di laga Venezia vs Bologna (Foto: X/@BolognaFC1909en)
Riccardo Orsolini cetak gol di laga Venezia vs Bologna (Foto: X/@BolognaFC1909en)

“Ini memang momen yang sedikit sulit. Menurut saya, kami bermain dengan baik di banyak momen, mungkin tidak selalu, tetapi belakangan ini ya,” kata Idzes, dikutip dari Tutto Venezia Sport, Minggu (30/3/2025).

Hanya saja, lini serang Venezia kesulitan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Walau begitu, Idzes dengan jiwa kepemimpinannya meminta kepada seluruh pemain untuk tidak menyerah.

“Hari ini pun kami menjalani pertandingan yang bagus, hanya saja gol masih belum datang. Saya sudah mengatakan kepada para pemain untuk tetap menjaga kepala tetap tegak, karena pertandingan berikutnya sangat penting,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662211/chelsea-pecat-pelatih-enzo-maresca-nama-liam-rosenior-jadi-kandidat-suksesor-tsm.webp
Chelsea Pecat Pelatih Enzo Maresca, Nama Liam Rosenior Jadi Kandidat Suksesor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/john_herdman.jpg
Terungkap! Ini Alasan Utama PSSI Tunjuk John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement