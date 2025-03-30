Jay Idzes Bocorkan Penyebab Venezia FC Sulit Menang hingga Terdampar di Zona Degradasi Liga Italia 2024-2025

VENEZIA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes, mengakui lini depan Venezia FC beberapa kali kurang tajam sehingga membuat timnya kesulitan menang. Alhasi, kini Venezia FC masih terdampar di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-19 pada klasemen sementara Liga Italia 2024-2025.

Terbaru, Venezia FC kalah dari Bologna di pekan ke-30 Liga Italia 2024-2025. Menurut Jay, secara kesuluruhan permainan Venezia FC sudah baik, hanya saja lini serang dirasa masih kurang klinis dalam mengkonversi peluang menjadi gol.

1. Jay Idzes Bicara Lini Serang Venezia FC

I Lagunari -julukan Venezia- menelan kekalahan tipis 0-1 saat menjamu Bologna di Stadion Pier Luigi Penzo, Sabtu (29/3). Gawang mereka kecolongan di menit ke-49 lewat Riccardo Orsolini.

Kekalahan ini sekaligus memperpanjang tren minor Venezia yang belum meraih kemenangan di 13 laga yang mereka mainkan. Terakhir kali Idzes dan kolega mencicipi kemenangan saat melawan Cagliari pada 22 Desember 2024.

Idzes menyadari Venezia tidak dalam situasi yang ideal. Namun kapten Timnas Indonesia itu mengungkapkan kalau sejatinya mereka bermain baik dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk melawan Bologna.

Riccardo Orsolini cetak gol di laga Venezia vs Bologna (Foto: X/@BolognaFC1909en)

“Ini memang momen yang sedikit sulit. Menurut saya, kami bermain dengan baik di banyak momen, mungkin tidak selalu, tetapi belakangan ini ya,” kata Idzes, dikutip dari Tutto Venezia Sport, Minggu (30/3/2025).

Hanya saja, lini serang Venezia kesulitan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Walau begitu, Idzes dengan jiwa kepemimpinannya meminta kepada seluruh pemain untuk tidak menyerah.

“Hari ini pun kami menjalani pertandingan yang bagus, hanya saja gol masih belum datang. Saya sudah mengatakan kepada para pemain untuk tetap menjaga kepala tetap tegak, karena pertandingan berikutnya sangat penting,” tegasnya.