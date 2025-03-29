Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Ungkap Target Timnas Indonesia di 2 Laga Tersisa Kualifikasi Piala Dunia 2026: Raih 3 Poin hingga Berharap Kejutkan Jepang!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |11:29 WIB
Erick Thohir Ungkap Target Timnas Indonesia di 2 Laga Tersisa Kualifikasi Piala Dunia 2026: Raih 3 Poin hingga Berharap Kejutkan Jepang!
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

ERICK Thohir ungkap target Timnas Indonesia di 2 laga tersisa Kulifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI itu menargetkan Timnas Indonesia meraih tiga poin dalam dua laga tersisa Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Selain itu, Erick Thohir juga berharap adanya keajaiban yang memungkinkan Skuad Garuda mengalahkan Jepang. Menurutnya, ada asa kejutan itu bisa terjadi.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

1. Fokus Tatap 2 Laga Tersisa

Ya, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert berada di peringkat keempat dengan sembilan poin, unggul tiga angka atas Bahrain dan China, serta hanya terpaut satu poin dari Arab Saudi yang menempati posisi ketiga.

Dua laga krusial menanti Marselino Ferdinan dan kawan-kawan. Timnas Indonesia akan jamu China di kandang pada 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni.

Hasil dari kedua pertandingan ini akan menentukan apakah Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2025 atau harus melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi.

2. Target

Realistisnya, Timnas Indonesia bisa finis posisi tiga atau empat. Dengan catatan, mereka bisa meraih tiga poin dari dua laga sisa. Nah, Skuad Garuda wajib memanfaatkan laga kandang melawan China untuk meraup tiga poin tersebut.

“Pertandingan melawan China dan Jepang ke depan tentu tidak mudah,” ujar Erick di Jakarta, dikutip Sabtu (29/3/2025).

“Kami harus meraih setidaknya tiga poin. Tentu, hasil tim lain juga akan berpengaruh terhadap posisi kita, apakah bisa finis di peringkat ketiga atau keempat, dan apakah kita melaju ke ronde keempat,” lanjutnya.

 

