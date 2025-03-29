5 Pemain Eropa yang Kapok Main di Liga 1 Indonesia, Nomor 1 Striker Tajam

Carlton Cole termasuk lima pemain Eropa yang kapok main di Liga 1 Indonesia (Foto: Instagram/@iamcarltoncole12)

BERIKUT lima pemain Eropa yang kapok main di Liga 1 Indonesia. Salah satunya merupakan striker tajam milik Bali United.

Pemain asing silih berganti datang dan pergi di Liga Indonesia. Pada masanya, ada pesepakbola-pesepakbola Eropa yang memilih berkarier di Tanah Air.

Namun, mereka mengaku kapok bermain di sini. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Eropa yang Kapok Main di Liga 1 Indonesia

5. Kevin van Kippersluis

Pemain ini didatangkan oleh Persib Bandung dari SC Cambuur pada paruh kedua kompetisi Liga 1 2018. Namun kala itu, van Kippersluis gagal menunjukan performa terbaiknya di lapangan hijau bersama Maung Bandung.

Pemain ini diplot sebagai ujung tombak utama tetapi hanya bisa mencetak dua gol dalam 15 penampilan bersama Persib. Alhasil, di akhir musim Persib Bandung menyatakan untuk tidak memperpanjang kontrak van Kippersluis.

4. Boubacar Sanogo

Sosoknya pernah bermain untuk Madura United dan memutuskan hengkang dari Liga Indonesia. Pemain asal Pantai Gading ini terang-terangan mengatakan jika dia kapok bermain di Liga Indonesia.

Sanogo mengaku tidak menyukai struktur serta manajemen Madura United yang terkesan tidak profesional terhadap pemain. Ia hanya bertahan bermain selama tiga bulan sebelum akhirnya dipecat oleh manajemen klub.