Mantan Pemain FC Augsburg Sebut Timnas Indonesia Rusak Level Piala Dunia 2026: Tidak Ada Kecepatan Sama Sekali!

MANTAN pemain FC Augsburg yang kini bekerja sebagai analis di ESPN, Kees Kwakman, memberi penilaian soal jalannya laga Timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 25 Maret 2025. Pria asal Belanda itu mengatakan, level Timnas Indonesia belum cocok bermain di ajang sebesar Piala Dunia 2026.

Jika Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Kees Kwakman ogah menyaksikan ajang empat tahunan tersebut. Pria berusia 41 tahun itu mengatakan, konsekuensi menambah jumlah peserta Piala Dunia 2026 sama saja menurunkan level turnamen empat tahunan tersebut.

1, Piala Dunia 2026 Diikuti 48 Negara

Sekadar diketahui, FIFA memutuskan menambah jumlah peserta Piala Dunia 2026 dari 32 menjadi 48 tim. Alhasil, tim-tim yang dulunya kesulitan bermain di Piala Dunia berpeluang mendapat kesempatan bersaing di ajang empat tahunan tersebut.

Marselino Ferdinan beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Perubahan regulasi itu juga menguntungkan Timnas Indonesia. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kini dalam posisi tepat untuk lolos Piala Dunia 2026.

Hingga matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi empat dengan sembilan angka. Timnas Indonesia kini unggul tiga angka atas Bahrain dan China di tempat kelima dan keenam.

Timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang atas China pada Kamis, 5 Juni 2025 malam WIB. Bahkan Timnas Indonesia masih berpeluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Hal itu asalkan Timnas Indonesia menang atas China dan Jepang, serta Australia cuma mendapatkan tambahan satu poin di dua laga sisa.