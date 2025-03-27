Timnas Indonesia vs China: Dean James Optimis Garuda Bakal Menang

JAKARTA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Dean James optimis Garuda bakal meraih kemenangan saat menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 5 Juni 2025 mendatang. James percaya diri karena ia merasa Timnas Indonesia bemain baik dan benar-benar kompak baik di dalam maupun di luar lapangan.

Tim asuhan Patrick Kluivert saat ini dalam tren baik jelang menjamu China di matchday ke-9 Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, Timnas Indonesia baru saja menang 1-0 atas Bahrain di SUGBK, pada Selasa 25 Maret 2025.

1. Harapan Dean James

Dalam matchday ke-8 itu, Garuda menang berkat satu gol dari Ole Romeny. James pun hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Bahrain.

Meski tak dimainkan, Dean James tetap bersemangat. Sebab ia lebih mementingkan target utama Timnas Indonesia, yakni lolos ke Piala Dunia 2026.

Pemain Go Ahead Eagles itu pun berharap Timnas Indonesia tetap dianungi hal-hal baik saat melawan China nanti. Jika itu terjadi, maka Dean James optimis Garuda bakal kalahkan China.

Dean James beraksi di laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@dean11james)

"Saya memiliki banyak harapan untuk tim ini. Kami tampil sangat baik, baik di dalam maupun di luar lapangan," kata Dean James usai laga, dikutip Kamis (27/3/2025).

"Jadi, menurut saya semuanya akan berjalan dengan baik," tambahnya.