Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs China: Dean James Optimis Garuda Bakal Menang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |21:09 WIB
Timnas Indonesia vs China: Dean James Optimis Garuda Bakal Menang
Pemain Timnas Indonesia, Dean James. (Foto: Instagram/dean11james)
A
A
A

JAKARTA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Dean James optimis Garuda bakal meraih kemenangan saat menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 5 Juni 2025 mendatang. James percaya diri karena ia merasa Timnas Indonesia bemain baik dan benar-benar kompak baik di dalam maupun di luar lapangan.

Tim asuhan Patrick Kluivert saat ini dalam tren baik jelang menjamu China di matchday ke-9 Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, Timnas Indonesia baru saja menang 1-0 atas Bahrain di SUGBK, pada Selasa 25 Maret 2025.

1. Harapan Dean James

Dalam matchday ke-8 itu, Garuda menang berkat satu gol dari Ole Romeny. James pun hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Bahrain.

Baca Juga:
baca_juga

Meski tak dimainkan, Dean James tetap bersemangat. Sebab ia lebih mementingkan target utama Timnas Indonesia, yakni lolos ke Piala Dunia 2026.

Pemain Go Ahead Eagles itu pun berharap Timnas Indonesia tetap dianungi hal-hal baik saat melawan China nanti. Jika itu terjadi, maka Dean James optimis Garuda bakal kalahkan China.

Dean James beraksi di laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@dean11james)
Dean James beraksi di laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@dean11james)

"Saya memiliki banyak harapan untuk tim ini. Kami tampil sangat baik, baik di dalam maupun di luar lapangan," kata Dean James usai laga, dikutip Kamis (27/3/2025).

"Jadi, menurut saya semuanya akan berjalan dengan baik," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661547/bwf-proteksi-ranking-gregoria-mariska-selama-satu-tahun-qyu.webp
BWF Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Satu Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement