HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Digusur Posisinya jika Miliano Jonathans Resmi Dinaturalisasi, Nomor 1 Rafael Struick

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |15:37 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Digusur Posisinya jika Miliano Jonathans Resmi Dinaturalisasi, Nomor 1 Rafael Struick
Berikut tiga pemain Timnas Indonesia yang bisa tergusur jika Miliano Jonathans resmi jadi WNI (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

BERIKUT tiga pemain Timnas Indonesia yang berpotensi digusur posisinya jika Miliano Jonathans resmi dinaturalisasi. Salah satunya adalah Rafael Struick!

Jonathans disebut-sebut akan dinaturalisasi menjadi WNI. Hal itu ditandai dengan hadirnya Dennis Jonathans di Indonesia pekan ini.

Miliano Jonathans (Foto: FC Utrecht)
Miliano Jonathans (Foto: FC Utrecht)

Hadirnya Miliano jelas akan mengancam posisi sejumlah pemain. Ia bisa diturunkan sebagai sayap mau pun gelandang serang. Lantas, siapa saja yang akan tergusur?

3 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Digusur Posisinya jika Miliano Jonathans Resmi Dinaturalisasi

3. Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen bingung Shin Tae-yong dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia Ziggo Sport

Pemain satu ini akan terancam dengan hadirnya Jonathans. Sebab, posisi Oratmangoen sama dengan pemain berdarah Depok tersebut.

Secara usia, Jonathans jauh lebih mudah karena masih 21 tahun. Hal itu berpotensi menggusur Oratmangoen ke bangku cadangan.

2. Egy Maulana Vikri

Egy Maulana Vikri beraksi di laga Persik Kediri vs Dewa United (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Posisi kedua pemain ini bisa dibilang sama yakni gelandang serang. Egy memang kurang beruntung pada kesempatan ini karena mengalami cedera engkel.

Namun, hadirnya Jonathans akan membuat pesepakbola berusia 24 tahun itu perlu bekerja keras di level klub. Jika tidak, tempat Egy bakal dengan mudah diambil.

 

