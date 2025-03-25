Breaking News: Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia vs Bahrain Diumumkan, Pratama Arhan Dicoret Lagi!

Berikut daftar 23 nama pemain Timnas Indonesia untuk laga kontra Timnas Bahrain (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, mengumumkan daftar 23 nama pemain di laga kontra Timnas Bahrain. Nama Pratama Arhan kembali dicoret.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain merupakan matchday ke delapan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut digelar di Stadion Utama GBK (SUGBK), Selasa (25/3/2025) pukul 20.45 WIB.

1. 28 Pemain

Timnas Indonesia berlatih jelang hadapi Timnas Bahrain (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Dalam persiapannya, Timnas Indonesia berkekuatan 28 pemain untuk hadapi Bahrain. Dari situ, dikerucutkan menjadi 23 nama untuk masuk ke DSP (daftar susunan pemain). Artinya, ada lima nama yang dicoret untuk melawan Bahrain.

Mengacu pada omongan Sumardji, lima pemain yang dicoret oleh Patrick Kluivert adalah Muhammad Ferarri, Septian Bagaskara, Nadeo Argawinata, Hokky Caraka, dan Pratama Arhan. Mereka tidak akan ada di bangku cadangan.

“Tim pelatih sudah putuskan ada lima pemain yang tidak didaftarkan malam ini,” kata Sumardji di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

“Mereka adalah Ferarri, Bagaskara, Nadeo, Hokky, Arhan. Jadi lima pemain ini yang enggak bermain lawan Bahrain. Kalau Mees kan memang sudah pulang ke Belanda,” sambungnya.

2. Kembali

Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner kali ini masuk dalam DSP setelah di laga kontra Australia absen karena akumulasi kartu. Oratmangoen menggantikan Septian, sementara Hubner menggantikan Hilgers yang sudah pulang ke Belanda karena cedera.

Sementara untuk Arhan, Nadeo, Hokky, dan Ferarri, lagi-lagi dicoret. Empat pemain ini juga tidak masuk dalam DSP saat Timnas Indonesia melawan Timnas Australia pada Kamis 20 Maret 2025.