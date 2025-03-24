Patrick Kluivert Pede Timnas Indonesia Menang Lawan Bahrain

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert percaya diri bisa menang melawan Timnas Bahrain (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, percaya diri timnya akan mempermalukan Timnas Bahrain. Apalagi, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain akan terjadi di matchday delapan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB.

1. Siap Tempur

Jay Idzes berfoto bersama wasit Ahmed Al Kaf jelang laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Kluivert menyatakan Timnas Indonesia dalam kondisi siap tempur untuk melakoni laga besok. Pasalnya, seluruh pemain kondisi yang prima dan antusias.

“Kami mempersiapkan diri dengan sangat baik buat besok,” kata Kluivert dalam konferensi pers jelang laga di SUGBK, Jakarta, Senin (24/3/2025).

“Semua pemain fit, kami tidak sabar menghadapi pertandingan besok,” tambah pria asal Belanda itu.

2. Krusial

Laga besok akan menjadi laga krusial bagi Timnas Indonesia. Kluivert optimistis Tim Merah Putih meraih kemenangan atas Bahrain.