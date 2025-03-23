Sandy Walsh dan Ole Romeny Sudah Gabung Latihan, Timnas Indonesia Lengkap Jelang Hadapi Bahrain

TIMNAS Indonesia jalani latihan lengkap jelang hadapi Timnas Bahrain. Dua pemain skuad Garuda, Sandy Walsh dan Ole Romeny, sudah gabung latihan.

Ya, Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang melawan Bahrain. Latihan itu berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu (23/3/2025) malam WIB.

1. Latihan Timnas Indonesia

Pantauan di lokasi latihan, sebanyak 28 pemain Timnas Indonesia menjalani latihan malam hari ini. Artinya, Skuad Garuda telah lengkap setelah kemarin ada tiga pemain yang absen. Mereka adalah Mees Hilgers, Sandy Walsh, dan Ole Romeny.

Ketiganya absen di latihan kemarin karena menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisinya. Hasilnya, Hilgers harus pulang ke Belanda untuk menjalani pemulihan cederanya.

Sementara itu, Sandy dan Romeny terlihat sudah mengikuti latihan pada malam hari ini bersama pemain yang lain. Mereka langsung menjalani porsi latihan yang telah diberikan Patrick Kluivert.

Seperti biasa, untuk posisi penjaga gawang berlatih terpisah. Maarten Paes cs ditempa langsung oleh Sjourd Woudenberg. Terlihat para kiper Timnas Indonesia berlatih dalam mengantisipasi umpan silang, sama seperti kemarin.