Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Bahrain: Waspada, Skuad Garuda Pernah Dikalahkan The Reds di SUGBK!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |07:08 WIB
Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Bahrain: Waspada, Skuad Garuda Pernah Dikalahkan The Reds di SUGBK!
Timnas Indonesia akan menyambut Bahrain di SUGBK. (Foto: PSSI)
A
A
A

REKOR pertemuan Timnas Indonesia vs Bahrain menarik untuk diketahui. Sebab kedua tim akan saling berjumpa di matchday kedelapan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB.

Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Kabar buruknya, Timnas Indonesia pernah menelan kekalahan di SUGBK saat menjamu Bahrain.

1. Timnas Indonesia Kalah Head-to-Head dari Bahrain

Sejauh ini, Timnas Indonesia dan Bahrain sudah bertemu delapan kali di pertandingan resmi. Dari delapan laga itu, skuad Garuda hanya mampu memetik dua kemenangan saja.

Dua kemenangan itu pada pertemuan pertama mereka di Piala Presiden 1980 dengan skor 2-0. Lalu kemenangan kedua Garuda diraih di Piala Asia 2007 dengan skor 2-1.

Dalam kemenangan itu, dua gol Timnas Indonesia dicetak oleh Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Setelahnya dua kemenangan itu, Timnas Indonesia tercatat menelan kekalahan tiga kali dan tiga imbang saat melawan Bahrain.

Timnas Indonesia vs Bahrain. PSSI
Timnas Indonesia vs Bahrain. PSSI

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/50/1659917/tak-kapok-meski-rahang-patah-jake-paul-malah-tantang-si-puv.webp
Tak Kapok! Meski Rahang Patah, Jake Paul Malah Tantang Monster Francis Ngannou
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/08/29/mario_balotelli.jpg
Mario Balotelli Dilirik Klub UEA! Kesempatan Emas Kembali ke Lapangan di Usia 35
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement