Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Bahrain: Waspada, Skuad Garuda Pernah Dikalahkan The Reds di SUGBK!

REKOR pertemuan Timnas Indonesia vs Bahrain menarik untuk diketahui. Sebab kedua tim akan saling berjumpa di matchday kedelapan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB.

Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Kabar buruknya, Timnas Indonesia pernah menelan kekalahan di SUGBK saat menjamu Bahrain.

1. Timnas Indonesia Kalah Head-to-Head dari Bahrain

Sejauh ini, Timnas Indonesia dan Bahrain sudah bertemu delapan kali di pertandingan resmi. Dari delapan laga itu, skuad Garuda hanya mampu memetik dua kemenangan saja.

Dua kemenangan itu pada pertemuan pertama mereka di Piala Presiden 1980 dengan skor 2-0. Lalu kemenangan kedua Garuda diraih di Piala Asia 2007 dengan skor 2-1.

Dalam kemenangan itu, dua gol Timnas Indonesia dicetak oleh Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Setelahnya dua kemenangan itu, Timnas Indonesia tercatat menelan kekalahan tiga kali dan tiga imbang saat melawan Bahrain.