HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Bahrain Tiba di Tangerang Jelang Hadapi Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |18:13 WIB
Timnas Bahrain Tiba di Tangerang Jelang Hadapi Timnas Indonesia
Timnas Bahrain tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, jelang menghadapi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@bahrainnt)
A
A
A

TANGERANG – Timnas Bahrain akhirnya tiba di Tangerang, Banten, jelang menghadapi Timnas Indonesia. Mereka mendarat dengan selamat usai melewati penerbangan dari Jepang.

Sebelumnya, Timnas Bahrain menghadapi Timnas Jepang pada matchday tujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Saitama, Kamis 20 Maret 2025 malam WIB. Duel itu berakhir 2-0 untuk kemenangan Samurai Biru.

1. Indonesia

Timnas Bahrain tiba jelang menghadapi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@bahrainnt)
Timnas Bahrain tiba jelang menghadapi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Berikutnya, Bahrain akan menghadapi Timnas Indonesia. Duel itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 malam WIB.

Bahrain langsung terbang dari Tokyo menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten. Mereka terlihat sudah mendarat di Terminal 3 CGK pada Jumat (21/3/2025) sore WIB.

“Tiba di Indonesia,” tulis akun Instagram Timnas Bahrain @bahrainnt.

“Terima kasih Allah untuk keselamatannya,” tulis akun tersebut dalam unggahan lain.

 

