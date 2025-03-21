Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesta Gol 5-1, Kiper Australia Justru Sebut Socceroos Beruntung Bisa Kalahkan Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |12:27 WIB
Pesta Gol 5-1, Kiper Australia Justru Sebut Socceroos Beruntung Bisa Kalahkan Timnas Indonesia
Matthew Ryan kala membela Timnas Australia. (Foto: Instagram/@Socceroos)
A
A
A

SYDNEY – Kiper Timnas Australia, Mathew Ryan, menyebut timnya beruntung ketika berhasil mengalahkan Timnas Indonesia. Hal ini disampaikannya, meski Australia menang telak atas Timnas Indonesia dengan skor 5-1.

Menurut Ryan, Socceroos -julukan Timnas Australia- beruntung karena Timnas Indonesia tak mampu manfaatkan dua peluang emas di awal pertandingan. Jika hal itu terjadi, hasil akhir laga bisa saja berbeda.

Rafael Struick dan Jay Idzes di laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

1. Timnas Australia Bungkam Timnas Indonesia

Ya, Timnas Australia sukses membungkam Indonesia 5-1 di laga ketujuh Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret 2025.

Martin Boyle (18' (P)), Nishan Velupillay (20'), Jackson Irvine (34', 90'), dan Lewis Miller (61') menjadi aktor kemenangan Australia. Sementara itu, Timnas Indonesia hanya bisa membalaskan satu gol lewat tendangan Ole Romeny (78').

Di balik kemenangan besar itu, hasil bisa saja berbeda andai Timnas Indonesia mampu memaksimalkan dua peluang emas di awal pertandingan. Skuad Garuda memiliki dua peluang besar lewat tandukkan Jay Idzes yang ditepis oleh Ryan, serta penalti yang membentur mistar dari Kevin Diks.

2. Australia Beruntung

Ryan mengakui Australia beruntung karena dua peluang emas itu gagal dimanfaatkan Timnas Indonesia. Jika kedua peluang itu berbuah gol, kiper Lens tersebut yakin hasil pertandingan akan berbeda.

"Jujur saja, saya pikir skornya agak menguntungkan kami," kata Ryan dilansir dari News AU, Jumat (21/3/2025).

"Awal pertandingan, mereka jelas memiliki dua peluang besar, dan jika mereka berhasil memanfaatkan salah satunya, pertandingan bisa saja berbeda," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
