BREAKING NEWS: Timnas Jepang Lolos Piala Dunia 2026, Usai Menang 2-0 atas Bahrain!

TIMNAS Jepang lolos Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat usai Jepang menang 2-0 atas Bahrain di matchday ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Timnas Jepang vs Bahrain digelar di Stadion Saitama 2002, pada Kamis (20/3/2025) sore WIB. Dua gol Jepang dicetak oleh Daichi Kamada (66’) dan Takefusa Kubo (87’).

Hasil ini cukup membawa Jepang memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, meski masih tersisa 3 laga lagi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, Jepang unggul jauh saat ini di klasemen sementara Grup C.

Total, Jepang mengemas 19 poin saat ini dari 7 laga yang telah dijalani. Mereka unggul 9 angka dengan Australia di posisi kedua dan 13 poin dari Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan China di urutan ketiga hingga enam.

Dengan tersisa 3 laga lagi di Grup C, perolehan poin Jepang tak mungkin dikejar tim mana pun untuk menggesernya dari 2 besar. Diketahui, hanya tim peringkat 1 dan 2 yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Meski tampil di markas Jepang, Bahrain tampak tak gentar. Mereka cukup intens tebar serangan juga, di tengah gempuran Jepang.

Sayangnya, usaha Bahrain tak kunjung bisa membuahkan gol. Pasalnya, pemain di lini pertahanan Jepang tampil begitu solid.

Jepang juga menemui kebuntuan untuk mencetak gol. Beberapa serangannya selalu berhasil dipatahkan pemain Bahrain.

Salah satunya terjadi pada menit ke-41. Kala itu, Kaoru Mitoma memberi umpan ciamik ke depan gawang. Ayase Ueda mencoba menyambut bola. Tetapi, bola buru-buru dihalau pemain Bahrain.