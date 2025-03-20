Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Kejutan, Dean James Debut Starter

Daftar line up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui (Foto: X/@TimnasIndonesia)

SYDNEY – Daftar line up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga tersebut akan dimainkan di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis (20/3/2025) pukul 16.10 WIB.

Duel ini menjadi debut bagi Patrick Kluivert di kursi pelatih Timnas Indonesia. Alhasil, ia langsung menurunkan pemain-pemain terbaik di setiap posisi demi impresi positif di laga pertama.

1. Belakang

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

Di posisi penjaga gawang, nama Maarten Paes masih diandalkan. Ia akan dikawal oleh tiga bek dalam formasi 3-4-1-2.

Para pemain belakang itu adalah Jay Idzes, Mees Hilgers, dan Calvin Verdonk. Mereka dipercaya untuk jadi filter terakhir serangan lawan.

2. Tengah dan Depan

Sementara itu di tengah, Kluivert percaya pada Kevin Diks, Dean James, Nathan Tjoe-A-On, dan Thom Haye. Mereka diharapkan dapat menjadi penghubung lini belakang dan depan.

Lalu, Marselino Ferdinan menjadi satu-satunya gelandang serang. Ole Romeny dan Rafael Struick akan jadi tombak kembar.