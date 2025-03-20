Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Kejutan, Dean James Debut Starter

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |15:09 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Kejutan, Dean James Debut Starter
Daftar line up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

SYDNEY – Daftar line up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga tersebut akan dimainkan di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis (20/3/2025) pukul 16.10 WIB.

Duel ini menjadi debut bagi Patrick Kluivert di kursi pelatih Timnas Indonesia. Alhasil, ia langsung menurunkan pemain-pemain terbaik di setiap posisi demi impresi positif di laga pertama.

1. Belakang

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)
Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

Di posisi penjaga gawang, nama Maarten Paes masih diandalkan. Ia akan dikawal oleh tiga bek dalam formasi 3-4-1-2.

Baca Juga:
baca_juga

Para pemain belakang itu adalah Jay Idzes, Mees Hilgers, dan Calvin Verdonk. Mereka dipercaya untuk jadi filter terakhir serangan lawan.

2. Tengah dan Depan

Sementara itu di tengah, Kluivert percaya pada Kevin Diks, Dean James, Nathan Tjoe-A-On, dan Thom Haye. Mereka diharapkan dapat menjadi penghubung lini belakang dan depan.

Lalu, Marselino Ferdinan menjadi satu-satunya gelandang serang. Ole Romeny dan Rafael Struick akan jadi tombak kembar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/50/1659051/5-petinju-poundforpound-terbaik-dunia-di-tahun-2025-scv.webp
5 Petinju Pound-for-Pound Terbaik Dunia di Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement