Baru Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero hingga Ole Romeny Dapat Pesan dari Jay Idzes

SYDNEY - Empat pemain naturalisasi yang baru bergabung dengan Tim Nasional (Timnas Indonesia), Ole Romeny, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy mendapatkan pesan spesial dari Jay Idzes. Kapten Timnas Indonesia itu tepatnya meminta keempat pemain tersebut untuk berjuang bersama semaksimal mungkin demi Merah-Putih.

1. Amunisi Baru

Ya, Timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru jelang melawan Australia. Keempat pemain itu lantas berpeluang debut saat Timnas Indonesia melawan Socceroos -julukan Australia- di matchday ketujuh Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Laga Timnas Indonesia vs Australia akan dimainkan di Allianz Stadium, Sydney, pada Kamis (20/3/2025) pukul 16.10 WIB. Jelang laga tersebut, Jay yang beberapa laga terakhir dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia memiliki sedikit wejangan untuk rekan barunya.

Jay Idzes menyambut baik dengan kehadiran keempat pemain tambahan Timnas Indonesia. Pesannya, Jay harap mereka bermain dengan hati untuk Timnas Indonesia.

"Pesan saya adalah ketika pemain baru datang, meskipun kami berasal dari belahan dunia yang berbeda, lahir di tempat yang berbeda, masih berjuang untuk warna yang sama," kata Jay usai laga dalam konferensi pers, Kamis (20/3/2025).

"Kami memiliki tugas untuk membela dan mewakili negara. Jadi, kurang lebih itulah yang ingin saya katakan," tambahnya.

Mees Hilgers dan Dean James siap tempur untuk Timnas Indonesia PSSI

2. Apresiasi Jay Idzes kepada PSSI

Pemain Venezia tersebut mengapresiasi langkah PSSI yang cukup seriusan membangun kekuatan Timnas Indonesia. Semua itu dilakukan dalam upaya membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.