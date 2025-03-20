Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia Sore Ini di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Laga Krusial Garuda, Live di RCTI dan GTV!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia sore ini di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga lanjutan matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunai 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, (20/3/2025) pukul 16.10 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI dan GTV.

1. Laga Krusial bagi Timnas Indonesia dan Timnas Australia Menuju Piala Dunia 2026

Laga ini krusial bagi kedua tim dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Sampai matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Australia duduk di posisi dua dengan tujuh angka, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia dan Timnas Australia bersaing ketat di klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Di sisi lain, Timnas Indonesia menempati posisi tiga dengan enam angka, alias hanya terpaut satu poin dari skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- di tempat dua. Karena itu, tim yang akan memenangkan pertandingan bakal mendekatkan diri ke pintu masuk Piala Dunia 2026.

Pelatih Timnas Australia, Tony Popovic, enggan meremehkan Timnas Indonesia sekalipun ranking FIFA kedua negara terpaut jauh, yakni peringkat 26 berbanding 131 dunia. Keberhasilan Timnas Indonesia menahan Australia 0-0 di pertemuan pertama, serta menang 2-0 atas Arab Saudi menjadi alasan Tony Popovic tak mau tertipu dengan skuad Garuda.

“Kami bermain imbang saat mentas di kandang lawan. Grup ini (Grup C) juga sangat ketat sehingga tidak ada alasan untuk meremehkan Timnas Indonesia. Terbukti di laga terakhir, mereka menang 2-0 atas Arab Saudi,” kata Tony Popovic dalam konferensi pers yang digelar di Sydney Football Stadium, Okezone mengutip dari @socceroos.

Bagaimana dengan Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia? Ia sadar tidak memiliki waktu untuk memoles pemain Timnas Indonesia lebih jauh, mengingat mepetnya waktu persiapan.