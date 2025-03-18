Mana Lebih Mahal Harga Pasaran Timnas Indonesia atau Gabungan 10 Negara Asia Tenggara?

Harga pasaran Timnas Indonesia hanya kalah tipis dari gabungan 10 negara Asia Tenggara. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

TIMNAS Indonesia memiliki harga pasaran mencapai 36,5 juta euro atau setara Rp657,7 miliar. Nominal itu merupakan yang tertinggi ketimbang 10 negara Asia Tenggara lainnya.

Tak sekadar unggul, Timnas Indonesia bahkan menang mutlak ketimbang tim termahal kedua di Asia Tenggara, Timnas Thailand. Skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- hanya memiliki harga pasaran di angka 8,73 juta euro atau setara Rp157,4 miliar.

Mees Hilgers, pemain termahal di Timnas Indonesia yang tembus 9 juta euro. (Foto: AFC)

Melihat jauhnya harga pasaran di atas, mana lebih tinggi harga pasaran Timnas Indonesia atau gabungan 10 negara Asia Tenggara? Jawabannya Timnas Indonesia hanya kalah tipis.

Mengutip dari akun Instagram @seasiagoal, harga pasaran gabungan 10 negara Asia Tenggara Menyentuh 40,44 juta euro atau setara Rp729,4 miliar. Hal itu dengan rincian Thailand 8,73 juta euro, Malaysia (7,15 juta euro), Vietnam (6,08 juta euro), Filipina (5,05 juta euro), Myanmar (3,6 juta euro), Kamboja (2,95 juta euro), Singapura (2,83 juta euro), Laos (1,73 juta euro), Timor Leste (1,31 juta euro) dan Brunei Darussalam (1,01 juta euro).

1. Timnas Indonesia Perwakilan Asia Tenggara di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda pun telah mencatatkan rekor baru di antara tim-tim Asia Tenggara yang mentas di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia.

Di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, Thailand hanya mengemas dua angka dari 10 pertandingan. Sementara di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Timnas Vietnam cuma mendulang empat angka dari 10 laga.