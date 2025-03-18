Ragnar Oratmangoen dan Kevin Diks Tiba di Sydney, Ini Daftar 29 Pemain Timnas Indonesia yang Dipersiapkan Lawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ragnar Oratmangoen (tengah) sudah tiba di Sydney, Australia. (Foto: instagram/@garuda_australia)

PEMAIN FCV Dender, Ragnar Oratmangoen, menjadi pemain terakhir Timnas Indonesia atau ke-29 yang tiba di Sydney Australia. Pesepakbola 26 tahun itu mendarat di Bandara Internasional Kingsford Smith Sydney, Australia pada Selasa (18/3/2025) malam WIB.

1. Ragnar Oratmangoen Disambut Suporter Timnas Indonesia

Setibanya di Negeri Kanguru, Ragnar Oratmangoen disambut suporter Timnas Indonesia yang tergabung dalam fanbase @garuda_australia. Fanbase suporter Timnas Indonesia yang satu ini dikenal tangguh karena sejak Minggu 16 Maret 2025 menyambut hampir semua pemain Timnas Indonesia yang mendarat di Bandara Internasional Kingsford Smith Sydney.

Ragnar Oratmangoen sudah tiba di Sydney Australia. (Foto: Instagram/@garuda_australia)

“No 29/29, skuad Garuda telah lengkap #SydneyKandangGaruda,” tulis akun @garuda_australia, sambil menampilkan foto mereka bersama Ragnar Oratmangoen.

Sebelumnya pada sore WIB, Kevin Diks tiba di Indonesia. Ia pun menjadi personel ke-28 yang tiba di Australia. Alhasil, seluruh pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah mendarat di Negeri Kanguru.

2. Timnas Indonesia Geber Latihan di Sydney, Australia

Malam ini, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menggelar latihan perdana di lapangan. Sebanyak 27 pemain ikut serta dalam sesi latihan tersebut.

Patrick Kluivert hanya punya waktu dua hari untuk memaparkan strateginya di hadapan Jay Idzes dan kawan-kawan. Disinyalir esok hari, Patrick Kluivert sudah mengantongi 23 nama yang didaftarkan melawan Timnas Australia.