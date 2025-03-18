Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Australia Targetkan 6 Poin, Jason Davidson Tegaskan Timnas Indonesia Jadi Korban Pertama!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |17:24 WIB
Australia Targetkan 6 Poin, Jason Davidson Tegaskan Timnas Indonesia Jadi Korban Pertama!
Timnas Australia siap hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/socceroos)
A
A
A

SYDNEY - Tim Nasional (Timnas) Australia menargetkan total 6 poin dari dua laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025 ini. Untuk itu, bek Timnas Australia, Jason Davidson menegaskan akan menjadikan Timnas Indonesia korban pertama dari target timnya menyapu bersih dua laga terdekat.

Socceroos -julukan Australia- akan lebih dahulu melawan Timnas Indonesia di Stadion Allianz, Sydney, Kamis (20/3/2025). Setelah itu, mereka akan berjumpa Cina di Hangzhou Sports Park Stadium, pada 25 Maret 2025.

1. Targetkan 6 Poin

Jason Davidson mengatakan kemenangan akan selalu menjadi target Australia dalam setiap laga yang dimainkan. Timnya pun akan berjuang habis-habisan untuk meraih tiga poin saat melawan Timnas Indonesia.

"Setiap pertandingan harus menjadi pertandingan yang menurut Anda harus dimenangkan. Anda bermain untuk menang," kata Jason dilansir dari laman Socceroos, Selasa (18/3/2025).

"Jadi, bagi saya dalam dua pertandingan berikutnya, kami akan bermain untuk meraih enam poin. Namun, yang pertama adalah kami akan bertanding melawan Indonesia, pada hari Kamis, di kandang sendiri," tambahnya.

5 Pertemuan Terakhir Timnas Indonesia vs Australia
5 Pertemuan Terakhir Timnas Indonesia vs Australia

2. Jelang Hadapi Timnas Indonesia

Pemain berposisi bek itu mengatakan Australia akan berusaha menampilkan performa terbaiknya melawan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Pasalnya, mereka akan mendapatkan perlawanan ketat dari lawan.

"Jadi, kami harus bermain dan percaya pada diri sendiri, percaya pada sistem, dan bermain serta mencoba untuk menang," katanya.

 

