HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kemenangan Timnas Jepang atas Bahrain Antar Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |02:34 WIB
Kemenangan Timnas Jepang atas Bahrain Antar Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Timnas Jepang lolos Piala Dunia 2026 jika menang atas Bahrain pada 20 Maret 2025. (Foto: AFC)
A
A
A

KEMENANGAN Timnas Jepang atas Bahrain mengantarkan Timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita lihat dulu klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday keenam.

Skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- kukuh di puncak klasemen Grup C dengan 16 angka. Tim asuhan Hajime Moriyasu itu sangat dominan karena unggul sembilan angka atas Timnas Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

1. Timnas Indonesia Ditempel Ketat Arab Saudi, Bahrain dan China

Mengekor di urutan tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengemas enam angka. Timnas Indonesia duduk di posisi lebih baik ketimbang Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- karena unggul produktivitas gol (enam berbanding tiga gol).

Sementara dengan Bahrain dan China, Timnas Indonesia unggul selisih gol sehingga berhak menempati posisi lebih baik meski perolehan poinnya sama. Melihat kondisi di atas, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Timnas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB. Timnas Indonesia pun berpeluang menang atas Australia.

Di saat Timnas Indonesia kehadiran empat pemain keturunan tambahan (Ole Romeny, Dean James, Emil Audero dan Joey Pelupessy), skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- justru dilanda badai cedera.

Setidaknya ada delapan personel Timnas Australia yang absen melawan Timnas Indonesia karena cedera. Beberapa di antaranya Nestory Irankunda, Harry Souttar, Jordan Boss, Conor Metcalfe, Thomas Deng dan Riley McGree.

 

