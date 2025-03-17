Sjoerd Woudenberg Gabung Tim Pelatih Timnas Indonesia, Begini Reaksi Dewa United

TANGERANG – Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, komentari Sjoerd Woudenberg yang gabung tim pelatih Timnas Indonesia. Dia meyakini Sjoerd Woudenberg akan memberi dampak positif untuk Timnas Indonesia.

Ardian mengatakan Woudenberg merupakan pelatih kiper yang berkualitas tinggi. Kini, menarik menantikan kiprahnya di Timnas Indonesia.

1. Tim Pelatih Timnas Indonesia

PSSI baru saja mengumumkan susunan lengkap tim kepelatihan Timnas Indonesia. Tim kepelatihan itu dipimpin Patrick Kluivert (pelatih kepala), yang akan ditemani oleh Alex Pastoor (asisten pelatih), Denny Landzaat (asisten pelatih), dan Gerald Vanenburg (asisten pelatih).

Kemudian, ada Quentin Jacoba (pelatih fisik), Sofie Imam (asisten pelatih fisik), Leo Echsteld dan Chesley ten Oever (fisioterapis), Jordy Kluitenberg (video analis), serta Bram Verbruggen dan Regi Blinker (team developer). Woudenberg termasuk di dalamnya sebagai pelatih kiper.

2. Reaksi Dewa United

Ardian mengaku bangga Woudenberg yang sebelumnya bertugas di Dewa United, kini bergabung dengan Timnas Indonesia. Ardian mengatakan Dewa United dengan senang hati melepas pelatih asal Belanda itu.

"Ya, beberapa waktu lalu kami sudah sepakat dengan PSSI perihal Sjoerd yang akan menjadi bagian dari tim kepelatihan timnas Indonesia," kata Ardian dikutip dari laman resmi Dewa United, Senin (17/3/2025).

"Sejak awal Dewa United FC terbentuk, kami memang ingin berkontribusi untuk sepak bola Indonesia. Apabila kehadiran Sjoerd bisa membantu timnas, maka kami akan mendukung penuh," tambahnya.