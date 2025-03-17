Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sjoerd Woudenberg Gabung Tim Pelatih Timnas Indonesia, Begini Reaksi Dewa United

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |00:05 WIB
Sjoerd Woudenberg Gabung Tim Pelatih Timnas Indonesia, Begini Reaksi Dewa United
Sjoerd Woundeberg gabung tim pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram Sjoerd Woundeberg)
A
A
A

TANGERANG – Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, komentari Sjoerd Woudenberg yang gabung tim pelatih Timnas Indonesia. Dia meyakini Sjoerd Woudenberg akan memberi dampak positif untuk Timnas Indonesia.

Ardian mengatakan Woudenberg merupakan pelatih kiper yang berkualitas tinggi. Kini, menarik menantikan kiprahnya di Timnas Indonesia.

Sjoerd Woudenberg (Foto: LinkedIn/Sjoerd Woudenberg)

1. Tim Pelatih Timnas Indonesia

PSSI baru saja mengumumkan susunan lengkap tim kepelatihan Timnas Indonesia. Tim kepelatihan itu dipimpin Patrick Kluivert (pelatih kepala), yang akan ditemani oleh Alex Pastoor (asisten pelatih), Denny Landzaat (asisten pelatih), dan Gerald Vanenburg (asisten pelatih).

Kemudian, ada Quentin Jacoba (pelatih fisik), Sofie Imam (asisten pelatih fisik), Leo Echsteld dan Chesley ten Oever (fisioterapis), Jordy Kluitenberg (video analis), serta Bram Verbruggen dan Regi Blinker (team developer). Woudenberg termasuk di dalamnya sebagai pelatih kiper.

2. Reaksi Dewa United

Ardian mengaku bangga Woudenberg yang sebelumnya bertugas di Dewa United, kini bergabung dengan Timnas Indonesia. Ardian mengatakan Dewa United dengan senang hati melepas pelatih asal Belanda itu.

"Ya, beberapa waktu lalu kami sudah sepakat dengan PSSI perihal Sjoerd yang akan menjadi bagian dari tim kepelatihan timnas Indonesia," kata Ardian dikutip dari laman resmi Dewa United, Senin (17/3/2025).

"Sejak awal Dewa United FC terbentuk, kami memang ingin berkontribusi untuk sepak bola Indonesia. Apabila kehadiran Sjoerd bisa membantu timnas, maka kami akan mendukung penuh," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190968/asnawi_mangkualam_gagal_gabung_persib_bandung_pada_musim_panas_2025_portfcofficial-PFhn_large.jpg
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Gagal Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657907/voli-mph.webp
SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Raih Perak usai Takluk dari Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/cristian_chivu.jpg
Chivu Tetap Puas Meski Inter Tersingkir Dramatis dari Piala Super Italia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement