Simak Statistik Apik Maarten Paes pada Laga FC Dallas vs Vancouver Whitecaps di MLS 2025: Lakukan 4 Penyelamatan!

SIMAK statistik apik Maarten Paes pada laga FC Dallas vs Vancouver Whitecaps di MLS 2025 (Liga Amerika Serikat 2025). Kiper berusia 26 tahun itu sukses melakukan empat penyelamatan!

Laga FC Dallas vs Vancouver Whitecaps itu digelar di Stadion Toyota, Dallas, Texas, Minggu (16/3/2025) pagi WIB. Sayangnya, tuan rumah kalah tipis 0-1.

1. Main Penuh

Maarten Paes melakukan penyelamatan di laga FC Dallas vs Vancouver Whitecaps (Foto: X/@FCDallas)

Dalam laga itu, Paes bermain 90 menit. Dari data Aiscore, ia melakukan empat kali penyelamatan dari serangan tim lawan.

Paes melakukan 30 kali sentuhan dengan bola. Eks kiper FC Utrecht itu mencatatkan operan-operan yang cukup terarah ke rekan setimnya dengan akurasi 60 persen.

Kekalahan itu membuat FC Dallas berada di posisi ke-11 klasemen wilayah barat dengan empat poin. Mereka sekali menang, sekali imbang, dan menelan dua kekalahan.

2. Australia

Selepas laga itu, Paes akan menuju ke Australia untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Mereka akan melawan Timnas Australia di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025.