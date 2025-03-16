Reaksi Ernando Ari Dipanggil Patrick Kluivert Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

REAKSI Ernando Ari usai dipanggil Patrick Kluivert bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Penjaga gawang Persebaya Surabaya itu sambut antusias.

Ya, Timnas Indonesia akan segera hadapi pertandingan pertama yang diarsiteki Patrick Kluivert. Laga itu mempertemukan skuad Garuda melawan Australia.

1. Antusias

Ernando Ari mengaku antusias menerima panggilan dari Patrick Kluivert, untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi, sebelumnya Ernando sempat dicoret dari Timnas Indonesia ketika ia mendapat cedera beberapa bulan lalu.

Tapi diakuinya selama ini, ia belum pernah berkomunikasi dengan Patrick Kluivert dan jajaran staf kepelatihan usai bergabung ke Timnas Indonesia.

"Saya pun sampai sekarang masih terbawa mimpi atau bagaimana ya, karena sebelumnya tidak dipanggil karena cedera dan sekarang Alhamdulillah performa tim baik, dari performa tim baik, saya bisa terangkat juga dan bisa mendapatkan kesempatan lagi ke tim nasional,” ungkap Ernando Ari.