HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Sempat Ditempa Latihan Keras ala Nova Arianto, Zahaby Gholy: Banyak Pemain Kaget!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |01:05 WIB
Timnas Indonesia U-17 Sempat Ditempa Latihan Keras ala Nova Arianto, Zahaby Gholy: Banyak Pemain Kaget!
Nova Arianto kala menangani Timnas Indonesia U-17. (Foto: Instagram/@novaarianto30)
A
A
A

BOGOR – Pemain Timnas Indonesia U-17, Muhammad Zahaby Gholy, bicara soal latihan keras yang sempat diberikan Nova Arianto kepada timnya. Dia mengatakan banyak pemain kaget dengan pola latihan fisik dari sang pelatih, Nova Arianto.

Namun, Gholy sendiri tak risau. Pasalnya, dia mnegaku bisa mengikuti latihan keras yang diberikan pelatih dengan baik.

muhammad zahaby gholy foto pssi

1. Persiapan

Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- saat ini sedang melakukan persiapan untuk tampil di Piala Asia U-17 2025. Mereka tergabung di Grup C bersama Afganistan, Korea Selatan, dan Yaman.

Piala Asia U-17 2025 sendiri akan digelar di Arab Saudi. Tepatnya, ajang ini akan berlangsung pada 3 sampai dengan 20 April 2025.

2. Latihan Keras

Gholy mengatakan fisik pemain memang ditempa agar siap dalam Piala Asia U-17 2025. Hal itu pun menjadi tantangan buat beberapa pemain karena kaget dengan pola latihan tersebut.

"Banyak sih. Pemain lama, wajar. Pemain baru, kaget. Ada lima sampai tujuh orang. Saya juga di belakang saat jogging naik gunung," kata Gholy di Bogor, Kamis 13 Maret 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
