Tembus Semifinal AFC Challenge League 2024-2025 Jadi Modal Madura United Hadapi PSIS Semarang

SEMARANG – Pelatih Madura United, Angel Alfredo Vera mengatakan, skuadnya dalam motivasi tinggi jelang hadapi PSIS Semarang pada laga tunda Liga 1 2024-2025. Pasalnya, mereka berhasil menembus babak semifinal AFC Challenge League 2024-2025.

Laskar Sape Kerrab akan bertandang ke markas PSIS di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (16/3/2025) malam WIB. Ini merupakan laga tunda pekan ke-26 Liga 1.

1. ACL

Madura United vs Tainan City di AFC Challenge League 2024-2025 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

Ini menjadi laga tunda karena Madura United bermain di kompetisi ACL 2024/2025. Mereka berhasil mengamankan tempat di semifinal usai membungkam, Tainan City dengan skor agregat 3-0.

Hasil manis itu praktis menjadi modal berharga Madura United. Vera mengungkapkan skuadnya saat ini dalam motivasi tinggi jelang hadapi PSIS.

"Kami datang dengan motivasi, karena kemarin kami menang. Itu hasil positif bagi kami," kata Vera, dikutip dari situs PT LIB, Minggu (16/3/2025)

2. Kompetitif

Namun, pelatih asal Argentina itu sadar kalau persaingan Liga 1 cukup kompetitif. Apalagi, Madura United dan PSIS sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.