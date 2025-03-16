Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tembus Semifinal AFC Challenge League 2024-2025 Jadi Modal Madura United Hadapi PSIS Semarang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |19:25 WIB
Tembus Semifinal AFC Challenge League 2024-2025 Jadi Modal Madura United Hadapi PSIS Semarang
Pelatih Madura United Angel Alfredo Vera bicara pada konferensi pers jelang hadapi PSIS Semarang (Foto: PT LIB)
A
A
A

SEMARANG – Pelatih Madura United, Angel Alfredo Vera mengatakan, skuadnya dalam motivasi tinggi jelang hadapi PSIS Semarang pada laga tunda Liga 1 2024-2025. Pasalnya, mereka berhasil menembus babak semifinal AFC Challenge League 2024-2025.

Laskar Sape Kerrab akan bertandang ke markas PSIS di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (16/3/2025) malam WIB. Ini merupakan laga tunda pekan ke-26 Liga 1.

1. ACL

Madura United vs Tainan City di AFC Challenge League 2024-2025 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)
Madura United vs Tainan City di AFC Challenge League 2024-2025 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

Ini menjadi laga tunda karena Madura United bermain di kompetisi ACL 2024/2025. Mereka berhasil mengamankan tempat di semifinal usai membungkam, Tainan City dengan skor agregat 3-0.

Hasil manis itu praktis menjadi modal berharga Madura United. Vera mengungkapkan skuadnya saat ini dalam motivasi tinggi jelang hadapi PSIS.

"Kami datang dengan motivasi, karena kemarin kami menang. Itu hasil positif bagi kami," kata Vera, dikutip dari situs PT LIB, Minggu (16/3/2025)

2. Kompetitif

Namun, pelatih asal Argentina itu sadar kalau persaingan Liga 1 cukup kompetitif. Apalagi, Madura United dan PSIS sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657767/hasil-sea-games-2025-perahu-naga-tenis-dan-voli-pantai-tambah-3-emas-untuk-indonesia-vkx.webp
Hasil SEA Games 2025: Perahu Naga, Tenis, dan Voli Pantai Tambah 3 Emas untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/streaming_laliga_di_vision_menayangkan_laga_panas.jpg
Jadwal Lengkap Liga Spanyol 2025-2026 Jornada 17, Bisa Live Streaming di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement