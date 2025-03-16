Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025: The Gunners Memimpin 1-0 Berkat Sundulan Mikel Merino

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |21:19 WIB
Hasil Babak Pertama Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025: <i>The Gunners</i> Memimpin 1-0 Berkat Sundulan Mikel Merino
Sundulan Mikel Merino membawa Arsenal memimpin 1-0 atas Chelsea di babak pertama (Foto: Premier League)
A
A
A

LONDON – Hasil babak pertama Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Emirates, London, Minggu (16/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Gunners.

Gol Arsenal disarangkan Mikel Merino lewat sundulannya di menit ke-20. Sementara itu, Chelsea kesulitan untuk mengkreasi peluang di babak pertama.

Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025 (Foto: Premier League)
Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025 (Foto: Premier League)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah langsung menggebrak sejak awal. Leandro Trossard mengancam di menit ketiga tetapi sepakannya menyamping. Peluang berikutnya datang dari kaki Gabriel Martinelli di menit kesembilan yang kali ini bisa ditangkap kiper Robert Sanchez.

Declan Rice ikut mengancam di menit ke-13 tetapi bola mendatar hasil sepakannya melebar. Arsenal lagi-lagi mendapat peluang di menit ke-18 namun sepakan Trossard kembali melebar dari target.

Gol yang dinanti tiba pada menit ke-20. Sepak pojok Martin Odegaard disambut sundulan ringan oleh Merino yang bisa menaklukkan Sanchez. Skor 1-0 untuk Arsenal!

Chelsea baru bisa mendapat peluang di menit ke-25 melalui tembakan Enzo Fernandez yang masih meleset jauh dari gawang David Raya. Martinelli mengintip peluang di menit ke-34 tapi tendangannya melenceng.

Menit ke-37 sepakan Marc Cucurella terlepas dari tangkapan Raya tetapi bola untungnya tidak bergulir ke gawang. Enam menit kemudian, gantian tendangan Enzo yang melambung. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

 

