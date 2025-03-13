Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Drawing Perempatfinal Liga Champions 2024-2025: Arsenal vs Real Madrid hingga Barcelona vs Borussia Dortmund!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |05:59 WIB
Hasil Drawing Perempatfinal Liga Champions 2024-2025: Arsenal vs Real Madrid hingga Barcelona vs Borussia Dortmund!
Real Madrid akan bertemu Arsenal di perempatfinal Liga Champions 2024-2025. (Foto: Instagram/@realmadrid)
A
A
A

HASIL drawing perempatfinal Liga Champions 2024-2025 sudah diketahui. Berdasarkan bagan 16 besar Liga Champions 2024-2025, sudah diketahui lawan-lawan yang akan dihadapi tim-tim penghuni perempatfinal Liga Champions 2024-2025.

Sesuai hasil drawing yang dilakukan, Arsenal akan menantang Real Madrid, Barcelona bersua Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain (PSG) bertemu Aston Villa dan Bayern Munich ditunggu Inter Milan. Bagaimana dengan Liverpool yang tampil superior di fase liga?

Aksi gemilang Thibaut Courtois lawan Atletico Madrid antar Real Madrid ke perempatfinal Liga Champions 2024-2025. (Foto: Instagram/@thibautcourtois)
Aksi gemilang Thibaut Courtois lawan Atletico Madrid antar Real Madrid ke perempatfinal Liga Champions 2024-2025. (Foto: Instagram/@thibautcourtois)

Liverpool di luar dugaan kalah dari PSG di 16 besar Liga Champions 2024-2025. Setelah menang 1-0 di leg I, The Reds -julukan Liverpool- kalah 0-1 di pertemuan kedua. Singkatnya, skuad asuhan Arne Slot tumbang 1-4 dari PSG via adu tendangan penalti.

1. Jadwal Perempatfinal Liga Champions 2024-2025

Sesuai jadwal yang dikeluarkan UEFA, perempatfinal Liga Champions 2024-2025 dilangsungkan dua leg. Leg I digelar pada 9-10 April 2025.

Di leg I ini, PSG, Arsenal, Barcelona dan Bayern Munich akan bertindak terlebih dulu sebagai tuan rumah. Kemudian leg II giliran Aston Villa, Real Madrid, Borussia Dortmund dan Inter Milan yang menjamu tim lawan pada 16-17 April 2025.

2. Potensi Duel di Semifinal

Bagaimana dengan bagan di babak semifinal nantinya? Pemenang laga PSG vs Aston Villa dan Arsenal vs Real Madrid akan bentrok di semifinal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/261/3144966/psg_juara_liga_champions_2024_2025-DZP8_large.jpg
Daftar Top Klub Dunia yang Raih 1 Trofi Liga Champions, PSG Jadi yang Paling Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/261/3144139/luis_enrique-j086_large.jpg
Kisah Luis Enrique, Pelatih PSG yang Ternyata Seorang Pembelot Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/261/3143991/achraf_hakimi-jpwl_large.jpg
Kisah Haru Perjuangan Achraf Hakimi, Pemain yang Dibuang Inter Milan Kini Juara Liga Champions 2024-2025 Bersama PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/261/3143767/erick_thohir-uFqd_large.jpg
Nobar Final Liga Champions 2024-2025, Erick Thohir Diskusi Taktik dengan Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656525/indonesia-tembus-60-emas-di-sea-games-2025-menembak-catur-dan-angkat-besi-tampil-moncer-qgv.webp
Indonesia Tembus 60 Emas di SEA Games 2025: Menembak, Catur, dan Angkat Besi Tampil Moncer
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_foto.jpg
Reaksi Indra Sjafri usai Didepak PSSI Buntut Kegagalan Timnas U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement