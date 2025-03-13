Hasil Drawing Perempatfinal Liga Champions 2024-2025: Arsenal vs Real Madrid hingga Barcelona vs Borussia Dortmund!

HASIL drawing perempatfinal Liga Champions 2024-2025 sudah diketahui. Berdasarkan bagan 16 besar Liga Champions 2024-2025, sudah diketahui lawan-lawan yang akan dihadapi tim-tim penghuni perempatfinal Liga Champions 2024-2025.

Sesuai hasil drawing yang dilakukan, Arsenal akan menantang Real Madrid, Barcelona bersua Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain (PSG) bertemu Aston Villa dan Bayern Munich ditunggu Inter Milan. Bagaimana dengan Liverpool yang tampil superior di fase liga?

Aksi gemilang Thibaut Courtois lawan Atletico Madrid antar Real Madrid ke perempatfinal Liga Champions 2024-2025. (Foto: Instagram/@thibautcourtois)

Liverpool di luar dugaan kalah dari PSG di 16 besar Liga Champions 2024-2025. Setelah menang 1-0 di leg I, The Reds -julukan Liverpool- kalah 0-1 di pertemuan kedua. Singkatnya, skuad asuhan Arne Slot tumbang 1-4 dari PSG via adu tendangan penalti.

1. Jadwal Perempatfinal Liga Champions 2024-2025

Sesuai jadwal yang dikeluarkan UEFA, perempatfinal Liga Champions 2024-2025 dilangsungkan dua leg. Leg I digelar pada 9-10 April 2025.

Di leg I ini, PSG, Arsenal, Barcelona dan Bayern Munich akan bertindak terlebih dulu sebagai tuan rumah. Kemudian leg II giliran Aston Villa, Real Madrid, Borussia Dortmund dan Inter Milan yang menjamu tim lawan pada 16-17 April 2025.

2. Potensi Duel di Semifinal

Bagaimana dengan bagan di babak semifinal nantinya? Pemenang laga PSG vs Aston Villa dan Arsenal vs Real Madrid akan bentrok di semifinal.