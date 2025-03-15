Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berkat Kehadiran Patrick Kluivert, Kevin Diks Yakin Timnas Indonesia Bisa Kalahkan Australia dan Bahrain

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |19:00 WIB
Berkat Kehadiran Patrick Kluivert, Kevin Diks Yakin Timnas Indonesia Bisa Kalahkan Australia dan Bahrain
Pemain FC Copenhagen, Kevin Diks. (Foto: Instagram/fc_kobenhaven)
COPENHAGEN - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Kevin Diks optimis Garuda bisa kalahkan Australia dan Bahrain di laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya Kevin Diks melihat saat ini Timnas Indonesia sudah diperkuat tim kepelatihan yang lebih kuat semenjak ditangani Patrick Kluivert.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis (20/3) mendatang. Lalu berselang lima hari, Skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

1. Optimis Bersama Patrick Kluivert

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah memanggil 29 nama untuk menatap dua laga penting tersebut. Di mana, nantinya skuad akan dipangkas lagi menjadi 23 nama untuk masuk dalam daftar susunan pemain.

Diks masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Kluivert. Bek berusia 28 tahun itu sangat antusias dan percaya diri menatap dua laga penting tersebut. Dia meyakini Timnas Indonesia bisa bicara banyak di dua laga itu seiring hadirnya Kluivert sebagai nakhoda baru Skuad Garuda.

“Saya sudah terpilih, kami akan menghadapi Australia dan Bahrain, dua pertandingan besar bagi kami karena kami terpaut satu poin dari Australia, saya rasa begitu,” kata Diks dilansir dari kanal youtube Copenhagen Sunday, Sabtu (15/3/2025).

“Dan ya, kami bisa meraih prestasi hebat dengan Indonesia dan kami memiliki staf teknis baru,” sambungnya.

5 Pertemuan Terakhir Timnas Indonesia vs Australia
5 Pertemuan Terakhir Timnas Indonesia vs Australia

2. Bicara Peluang ke Piala Dunia 2026

Peluang Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 memang sangat terbuka. Mereka duduk di posisi tiga dengan enam poin, terpaut satu angka saja dari Australia dan unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan China.

 

