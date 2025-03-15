Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Antusias Hadapi Timnas Indonesia vs Australia, Kevin Diks Segera Terbang ke Sydney Senin Depan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |18:02 WIB
Antusias Hadapi Timnas Indonesia vs Australia, Kevin Diks Segera Terbang ke Sydney Senin Depan
Pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks. (Foto: Instagram/kevindiks2)
A
A
A

COPENHAGEN - Pemain FC Copenhagen, Kevin Diks tak sabar segera bermain di laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Australia di matchday ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kevin Diks pun sudah berencana berangkat ke Sydney, Australia, pada Senin depan, 17 Maret 2025.

Diketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga ketujuh Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut akan dihelat di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada Kamis (20/3/2025) mendatang.

Para pemain Timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri (abroad) berangkat secara terpisah. Kemungkinan besar, mereka akan bertolak ke Australia setelah laga akhir pekan ini.

1. Dipanggil Timnas Indonesia

Kevin merupakan salah satu pemain abroad yang berkarier di Denmark. Dia membela FC Copenhagen yang akan bertanding melawan Viborg di lanjutan Liga Denmark, Minggu (16/3/2025) besok.

Kevin kemungkinan besar akan diturunkan dalam pertandingan itu. Setelahnya, pemain berusia 28 tahun tersebut akan berangkat ke Australia pada 17 Maret 2025.

3 Pemain Timnas Indonesia yang Resmi Dicoret Patrick Kluivert untuk Lawan Timnas Australia
3 Pemain Timnas Indonesia yang Resmi Dicoret Patrick Kluivert untuk Lawan Timnas Australia

"Saya harus terbang ke Sydney pada hari Senin jadi itu akan menjadi perbedaan yang sangat besar," ujar Kevin dikutip dari kanal YouTube Copenhagen Sundays, Sabtu (15/3/2025).

"Tetapi itu juga bagus, saya pikir bermain untuk tim nasional di negara-negara seperti Australia sekarang mencari kesempatan karena kita tahu apa yang harus kita lakukan," tambahnya.

 

