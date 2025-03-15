Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hingga Matchday Keenam: Timnas Indonesia Pepet Australia!

Timnas Indonesia berada di posisi ketiga pada klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: FIFA)

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hingga matchday keenam menarik untuk diketahui. Apalagi mengingat Timnas Indonesia sejauh ini mampu memepet Australia yang bertengger di peringkat kedua.

Ya, Australia sejauh ini menguasai posisi kedua di Grup C dengan 7 poin. Sementara Timnas Indonesia berada di urutan ketiga dengan 6 angka.

1. Grup C bersaing Ketat

Persaingan di Grup C hingga matchday keenam benar-benar sengit. Sebab grup yang berisikan Indonesia, Australia, Jepang, Bahrain, Arab Saudi, dan China itu sama-sama masih memiliki kans untuk lolos ke Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jepang menjadi tim yang paling aman. Tim Samurai Biru itu menempati posisi pertama dengan 16 poin, berkat meraih lima kemenangan, sekali imbang, dan belum terkalahkan.

Jepang kini hanya membutuhkan tambahan tiga poin untuk bisa mengamankan posisi dua teratas. Posisi dua besar merupakan syarat untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Selain peringkat dua besar, tim penghuni peringkat ketiga dan keempat juga bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, mereka tidak lolos langsung, melainkan harus berjuang lagi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jadi, dengan empat laga tersisa dan Jepang hanya perlu tambahan tiga poin saja untuk amankan posisi dua besar, maka bisa dikatakan posisi tim Samurai Biru itu sudah benar-benar aman. Otomatis persaingan kini hanya fokus kepada lima tim di Grup C.