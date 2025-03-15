Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Usai Permalukan Bali United, PSBS Biak Ingin Teruskan Tren Kemenangan saat Jamu PSS Sleman

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |00:00 WIB
GIANYAR - Pelatih PSBS Biak, Marcos Samso, senang bukan main timnya sukses mengalahkan Bali United di pekan ke-27 Liga 1 2024-2025. Selanjutnya, Samso mau PSBS merebut kemenangan di Papua, tepatnya saat menjamu PSS Sleman.

1. Sukses Permalukan Bali United

Ya, PSBS Biak menang atas Bali United dengan skor 2-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa 11 Maret 2025 malam. Kemenangan ini menjadi catatan impresif karena mereka sukses menyapu bersih dua pertemuan musim ini dengan Bali United.

Samso pun mengaku bangga dengan kinerja anak asuhnya. Dia berharap Badai Pasifik -julukan PSBS Biak- bisa mempertahankan tren positifnya ini di laga berikutnya, yakni saat melawan PSS Sleman.

"Saya bangga dengan pemain kita. Dari awal pertandingan sudah menunjukkan bahwa kita ingin memenangkan pertandingan. Pemain bermain bagus semua di setiap lini. Kemenangan ini untuk masyarakat Papua. Selanjutnya bisa ambil 3 poin di Papua," kata Samso, dilansir dari situs LIB, Sabtu (15/3/2025).

2. Puji Mentalitas Pemain PSBS

bali united vs psbs biak foto bali united
bali united vs psbs biak foto bali united

Lebih lanjut, Samso memuji mentalitas dan strategi yang diterapkan tim di lapangan. Pasalnya, PSBS Biak tampil ciamik meski berstatus sebagai tim tamu.

"Hari ini kita masuk ke lapangan dengan attitude yang baik, kita mempunyai rencana dan berjalan baik. Performa baik dari tim sehingga bisa menguasai jalannya pertandingan. Harusnya bisa cetak 1 gol lagi tapi saya tetap senang dengan performa tim saya," imbuhnya.

Berkat tambahan tiga poin ini, PSBS Biak kini menempati posisi ke-10 klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Mereka saat ini mengemas 37 poin.

 

Halaman:
1 2
      
