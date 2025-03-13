Hasil Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025: Singo Edan Menang 4-2

BLITAR – Hasil Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (13/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 4-2 untuk Singo Edan.

Empat gol Arema dihasilkan Dalberto (23’), Dedik Setiawan (28’), Charles Lokolingoy (40’), dan Salim Tuharea 74’). Sedangkan, dua gol Barito dicetak Matias Mier (35’) dan Eksel Runtukahu (84’).

Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Jalannya Pertandingan

Arema FC bermain cukup agresif pada awal babak pertama. Sebab, mereka ingin segera mencetak gol cepat agar semakin percaya diri memainkan laga.

Skuad Singo Edan unggul lebih dahulu atas Barito Putera. Kepastian itu setelah Dalberto mencetak gol pada menit ke-23.

Gol itu membuat mereka semakin percaya diri. Pasalnya, berhasil menggandakan keunggulan setelah Dedik Setiawan mencetak gol pada menit ke-28.

Barito Putera tidak tinggal diam begitu saja. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Matias Mier pada menit ke-35.

Arema FC langsung merespon gol tersebut. Kepastian itu setelah mereka menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-40 lewat Charles Lokolingoy.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara itu, Arema FC masih unggul 3-1 atas Barito Putera.