Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025: Singo Edan Menang 4-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |22:40 WIB
Hasil Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025: Singo Edan Menang 4-2
Arema FC menang 4-2 atas Barito Putera di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
A
A
A

BLITAR – Hasil Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (13/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 4-2 untuk Singo Edan.

Empat gol Arema dihasilkan Dalberto (23’), Dedik Setiawan (28’), Charles Lokolingoy (40’), dan Salim Tuharea 74’). Sedangkan, dua gol Barito dicetak Matias Mier (35’) dan Eksel Runtukahu (84’).

Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Jalannya Pertandingan

Arema FC bermain cukup agresif pada awal babak pertama. Sebab, mereka ingin segera mencetak gol cepat agar semakin percaya diri memainkan laga.

Skuad Singo Edan unggul lebih dahulu atas Barito Putera. Kepastian itu setelah Dalberto mencetak gol pada menit ke-23.

Gol itu membuat mereka semakin percaya diri. Pasalnya, berhasil menggandakan keunggulan setelah Dedik Setiawan mencetak gol pada menit ke-28.

Barito Putera tidak tinggal diam begitu saja. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Matias Mier pada menit ke-35.

Arema FC langsung merespon gol tersebut. Kepastian itu setelah mereka menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-40 lewat Charles Lokolingoy.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara itu, Arema FC masih unggul 3-1 atas Barito Putera.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/11/1656825/sea-games-makin-seru-ini-jadwal-futsal-indonesia-dan-sepak-bola-putri-di-vision-lyi.webp
SEA Games Makin Seru, Ini Jadwal Futsal Indonesia dan Sepak Bola Putri di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/10/04/diananda_choirunisa_di_pon_xx_papua_2021.jpg
Panahan Indonesia Menggila! Dua Emas Beregu Recurve SEA Games 2025 Jadi Bukti Persiapan Matang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement