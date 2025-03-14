4 Negara yang Andalkan Pemain Naturalisasi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!

4 negara yang andalkan pemain naturalisasi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Salah satunya ada Timnas Indonesia.

Menaturalisasi pemain jadi salah satu cara untuk membuat tim makin tangguh dalam menghadapi laga-laga berat. Hal ini pun turut dilakukan sejumlah tim di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Kehadiran pemain naturalisasi diharapkan membuat tim lolos Piala Dunia 2026. Lantas, tim mana sajakah itu?

Berikut 4 negara yang andalkan pemain naturalisasi di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

4. China

Salah satu negara yang andalkan pemain naturalisasi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah China. Mereka juga gencar melakukan naturalisasi pemain bahkan sejak 2019.

Menariknya, para pemain naturalisasi China ini juga ikut punya nama khas Negeri Tirai Bambu. Mereka di antaranya adalah Fernando Henrique da Conceicao yang berubah nama menjadi Fei Nanduo baru. Kemudian, ada Tyias Charles Browning yang berubah nama jadi Jiang Guangtai. Lalu, A Lan yang nama awalnya adalah Alan Douglas Borges de Carvalho.

China sendiri tergabung di Grup C bersama Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. China pun sejauh ini sudah koleksi 6 poin, tetapi tengah terpuruk di dasar klasemen.

3. Bahrain

Lalu, ada Bahrain. Mereka juga andalkan pemain naturalisasi dalam mengarungi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, termasuk kala melawan Timnas Indonesia.

Kala itu, laga yang digelar di Bahrain tersebut, diwarnai 3 pemain naturalisasi yang berasal dari Nigeria dan Maroko. Ketiga pemain tersebut adalah Amine Benaddi, Vincent Emmanuel, dan Moses Atede.