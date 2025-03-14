Pemilihan Skuad Australia Kontra Timnas Indonesia Dipertanyakan, Tony Popovic Bersikeras Tak Remehkan Lawan

PELATIH Timnas Australia, Tony Popovic, dalam sorotan usai mengumumkan skuad untuk melawan Timnas Indonesia dan Timnas China pada lanjutan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia bersikeras tidak sedang meremehkan lawan.

Australia sudah merilis daftar 26 pemain untuk melakoni matchday tujuh dan delapan tersebut. Sejumlah pemain kunci cedera sehingga Popovic harus memutar otak untuk mengisi skuadnya.

1. Disorot

Susunan pemain Timnas Australia (Foto: AFC)

Eks bek Crystal Palace itu disorot lantaran beberapa nama seperti Nestory Irankunda tidak dipanggil meski dalam kondisi bugar. Ia juga menyertakan sejumlah debutan dan pemain yang sudah lama tidak berkostum kuning.

Popovic lantas membela diri. Ia mengklaim skuad dipilih berdasarkan yang terbaik dalam kondisi saat ini. Ia mengingatkan lagi adanya sejumlah personel kunci yang cedera seperti Harry Souttar.

“Beberapa pemain kami sayangnya cedera. Ini memberikan kesempatan kepada yang lain. Saya belajar di dalam tugas ini Anda tidak boleh main-main,” kata Popovic, mengutip dari situs resmi Timnas Australia, Jumat (14/3/2025).

“Ada beberapa pemain kunci cedera. Saya yakin pemain lain yang sekarang dipanggil, akan menggunakan kesempatannya,” imbuh pria berpaspor Australia itu.