PSSI Hadirkan Jersey Timnas Indonesia di Game

PSSI lewat PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) resmi menjalin kerja sama dengan developer game terkemuka Garena. Kolaborasi itu akan menghadirkan jersey Timnas Indonesia di Game Free Fire.

1. Jersey

Jersey Timnas Indonesia Long Sleeve produksi Erspo (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Kolaborasi ini mengajak semua pemain untuk mengenakan jersey kebanggaan dengan penuh semangat nasionalisme baik di dalam mau pun di luar game sebagai bentuk dukungan. Ini merupakan salah satu langkah strategis untuk menghadirkan konten yang relevan bagi para pemainnya.

“Mengingat sepakbola adalah olahraga paling populer di tanah air, kolaborasi dengan PSSI menjadi salah satu langkah strategis Free Fire untuk menghadirkan konten yang relevan dengan para pemain,” ungkap Head of BD Esports, dan Community Garena Indonesia, Wijaya Nugroho, dalam keterangan resminya, Kamis 13 Maret 2025.

“Kolaborasi ini juga membuat Free Fire menjadi game battle royale pertama yang menghadirkan jersey Timnas indonesia di dalam game,” imbuhnya.

2. Antusiasme

Berdasarkan riset TicketGum 1, Indonesia menempati peringkat keempat di Asia dalam hal antusiasme terhadap sepak bola. Survei Cimigo 2 (2024) juga mengungkapkan 78% dari 300 responden aktif mengikuti perkembangan Timnas Indonesia, dengan 77% di antaranya merasa puas dengan performa tim.

“Kami sangat antusias menghadirkan jersey Timnas Indonesia di Free Fire sebagai bentuk dukungan terhadap sepakbola nasional. Kami ingin para pemain merasakan kebanggaan dan semangat Timnas Indonesia, baik di dalam mau pun di luar game,” tambah Wijaya.

3. Cara Baru

Jersey away Timnas Indonesia terbaru (Foto: Instagram/@erspo.official)

Sementara itu, Managing Director PT GSI, Marsal Masita mengatakan, ini jadi cara baru bagi penggemar Timnas Indonesia untuk menunjukkan dukungannya. Kolaborasi ini juga memungkinkan generasi muda untuk lebih dekat dengan sepakbola Indonesia.

“Kolaborasi dengan Free Fire membuka cara baru bagi generasi muda untuk lebih dekat dengan sepakbola Indonesia,” kata Marsal.