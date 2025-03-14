Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Efek Patrick Kluivert, Mees Hilgers Sebut Pemain Makin Semangat Bela Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |03:00 WIB
Efek Patrick Kluivert, Mees Hilgers Sebut Pemain Makin Semangat Bela Timnas Indonesia
Mees Hilgers bersama Eliano Reijnders di sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
ENSCHEDE – Keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia tampaknya memberikan dampak positif untuk para pemain. Sebab menurut Mees Hilgers, kini para pemain Garuda semakin bersemangat membela Timnas Indonesia asuhan Kluivert tersebut.

Patrick Kluivert merupakan pelatih baru Timnas Indonesia yang diperkenalkan PSSI pada awal Januari 2025 silam. Pelatih asal Belanda itu diperkenalkan bersama dua asistennya, Alex Pastoor dan Denny Landzaat.

Tak lama berselang, beberapa nama baru di tim kepelatihan Patrick Kluivert bermunculan. Di antaranya ada Gerald Vanenburg yang ditunjuk sebagai asisten sekaligus pelatih Timnas Indonesia U-23, dan Quentin Jakoba yang bertugas sebagai pelatih fisik Skuad Garuda.

1. Efek Patrick Kluivert

Sebagai pemain, Mees turut memperhatikan perkembangan dan situasi di Timnas Indonesia. Bek FC Twente itu mengakui, kehadiran pelatih baru terutama karena sosok Patrick Kluivert berhasil membakar semangat para pemain Timnas Indonesia.

“Itu (kehadiran Patrick Kluivert) menciptakan antusiasme,” tutur Mees dikutip dari Voetbal International, Jumat (14/3/2025).

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Resmi Diperkenalkan ke Publik
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Resmi Diperkenalkan ke Publik

Sebab diketahui, Patrick Kluivert memang bukan sosok yang asing di dunia sepak bola. Pelatih berusia 48 tahun itu pernah menjadi striker di berbagai klub besar seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, hingga AC Milan sebelum memutuskan pensiun pada 2008.

2. Amunisi Baru Makin Perkuat Garuda

Mees juga mengakui kehadiran beberapa sosok baru di Timnas Indonesia membuatnya lebih bersemangat. Dia berjanji untuk terus berkembang agar bisa mewujudkan mimpi Skuad Garuda di kancah sepak bola dunia.

 

