HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Sepakat dengan Ahmad Dhani soal Usulan Naturalisasi, Mantan Pemain Real Betis Bilang Begini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |01:00 WIB
Tak Sepakat dengan Ahmad Dhani soal Usulan Naturalisasi, Mantan Pemain Real Betis Bilang Begini
Ketum PSSI, Erick Thohir bersama Ragnar Oratmangoen. Thom Haye, dan Nathan-Tjoe-A-On. (Foto: PSSI)
JAKARTA - Mantan pemain Real Betis, Carlos Melgarez Varon mengaku bingung dengan usulan naturalisasi dari Anggota Dewan Perwakilan Raikat (DPR) RI Komisi X Ahmad Dhani. Menurutnya, ketimbang program naturalisasi usulan Ahmad Dhani, PSSI lebih baik meningkatkan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainya untuk menjadi wadah para pemain muda Tanah Air.

1. Tanggapan Carlos Melgarez

Menurut Carlos, aspek terpenting dalam membangun dunia sepak bola bukan sekadar mengandalkan naturalisasi, tetapi lebih kepada pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. 

“Memang genetik itu peran penting juga dengan kehidupan karena membentuk apa yang dilahirkan di situ. Tetapi infrastruktur, mekanisme, teknologi, dan secara khusus bagi saya adalah orang yang mengurus sepak bola harus benar-benar berkualitas dan bermutu,” kata Carlos dalam kanal Youtube Rakyat Bersuara, Jumat (14/3/2025). 

Carlos mengatakan, saat ini yang perlu dilakukan PSSI untuk membawa dunia sepak bola Indonesia lebih maju adalah mengembangkan infrastruktur dan sumber daya yang telah ada. Menurut Carlos, masih banyak mantan pesepak bola Indonesia yang ingin berkontribusi sebagai pelatih atau pengelola tim, tetapi tidak memiliki ilmu dan pengalaman yang cukup. 

“Kita memiliki banyak para pesepak bola ingin menjadi pelatih dan lain sebagainya tapi ilmunya masih kurang, dan itu menjadi aset dari PSSI dan itu harus dikembangkan,” ujarnya.

“Aku selalu mengatakan bukan naturalisasi yang utama, tapi asetnya yang penting yang dapat dikembangkan yaitu infrastruktur dan SDM-nya yang dimiliki oleh PSSI yaitu, para pelatih, wasit, dan lain sebagainya,” sambung Carlos.

Mees Hilgers bermimpi bawa Timnas Indonesia juara Piala Dunia 2026 AFC.jpg
Mees Hilgers bermimpi bawa Timnas Indonesia juara Piala Dunia 2026 AFC.jpg

2. Semua Butuh Proses

Lebih lanjut, Carlos menekankan bahwa sepak bola yang kuat harus dibangun melalui proses yang berkesinambungan dan panjang.

 

