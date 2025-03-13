Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata: Bersyukur Masih Punya Tempat

NADEO Argawinata bersyukur mendapat panggilan ke Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Kiper Borneo FC itu bertekad memberikan yang terbaik.

Saat ini, ada empat sosok yang mengisi posisi kiper dalam daftar 30 pemain sementara, yakni Maarten Paes, Nadeo, Ernando Ari, dan Emil Audero. Hadirnya nama terakhir bisa menyisihkan satu dari tiga kiper lain.

1. Senang

Nadeo mengatakan sangat senang dapat kembali ke Timnas Indonesia. Itu tandanya sang pemain masih dipercaya untuk memberikan kontribusi untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

"Bersyukur masih punya tempat, masih dipanggil. Masih dipercaya untuk membela Timnas Indonesia, intinya bersyukur," kata Nadeo di Bogor, dikutip Kamis (13/3/2025).

2. Antusias

Kiper asal Kediri itu mengatakan sangat antusias akan mendapatkan sentuhan langsung dari Kluivert. Jadi, hal itu akan membuatnya berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik saat latihan mau pun jika mendapatkan kesempatan turun laga.

"Bersemangat di kepelatihan yang baru ini, semoga saya bisa memberikan yang terbaik di sana," ujar Nadeo.