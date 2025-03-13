5 Pemain Timnas Indonesia yang Siap Debut Lawan Australia atau Bahrain, Nomor 1 Tembok Pertahanan Baru Garuda

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia yang masuk ke dalam skuad sementara untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berpotensi debut saat lawan Australia atau Bahrain. Jelas kelima pemain itu akan menjadi amunisi baru untuk pelatih Patrick Kluivert agar dapat membuat Timnas Indonesia meraih hasil maksimal di ajang kualifikasi tersebut.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melawan Australia terlebih dahulu di Sydney Footbal Stadium, Sydney, Australia, pada Kamis 20 Maret 2025. Setelahnya Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Buang Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025.

Dari total 30 pemain yang sudah dipanggil, nantinya tujuh pemain dicoret karena hanya 23 nama saja yang bisa didaftarkan untuk laga melawan Bahrain dan Australia. Dari total 30 nama itu, setidaknya ada lima pemain yang akan segera debut, lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Siap Debut Lawan Australia atau Bahrain:

5. Septian Bagaskara

Septian Bagaskara masuk skuad Timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain

Septian untuk pertama kalinya akan bermain untuk Timnas Indonesia senior. Sebelumnya, Septian hanya pernah sekali bermain untuk Timnas Indonesia U-23 pada 2019 silam berkat pelatih Indra Sjafri.

Setelahnya Septian tak pernah mendapatkan kesempatan membela Garuda. Namun, kini Kluivert percaya padanya dan siap menjadi andalan baru Garuda di lini depan saat melawan Australia dan Bahrain.

4. Joey Pelupessy

emil audero, dean james, dan joey pelupessy ambil sumpah wni foto kemenkum

Pelupessy adalah seorang gelandang bertahan berpengalaman. Berusia 31 tahun, Pelupessy sudah merasakan bermain di berbagai klub, FC Twente, Heracles Almelo, Sheff Wed, FC Grongingen, hingga timnya saat ini, Lommel SK yang bermain di kasta kedua Liga Belgia.

Pelupessy pun bisa debut bersama Timnas Indonesia karena baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dan mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada 10 Maret 2025 lalu.

3. Dean James

Sama seperti Pelupessy, Dean James juga baru dinaturalisasi pada 10 Maret 2025. Pemain Go Ahead Eagles itu akan menambah opsi Kluivert di sisi fullback kiri.

Masalahnya, posisi bek kiri sudah dihuni banyak pemain hebat. Sebut saja Pratama Arhan, Calvin Verdonk, Shayne Pattynama, dan Nathan Tjoe-A-On. Jadi, Dean James harus kerja keras jika ingin debut.