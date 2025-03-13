Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Utama Patrick Kluivert Ajukan Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |07:31 WIB
Alasan Utama Patrick Kluivert Ajukan Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis Timnas Indonesia
Penasihat Teknis Timnas Indonesia, Jordi Cruyff. (Foto: PSSI)
TERPILIHNYA Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis PSSI tak lepas dari rekomendasi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Juru taktik asal Belanda sengaja mengajukan nama Cruyff karena dirasa memiliki pengetahuan sepakbola yang luas serta memiliki filosofi sepakbola yang sama dengannya.

Jordi Cruyff diperkenalkan sebagai penasihat teknis di PSSI pada Selasa 11 Maret 2025 lalu. Mantan pemain Barcelona itu akan membantu pengembangan sepak bola Indonesia, termasuk Skuad Garuda.

1. Tugas Penasihat Teknis Timnas Indonesia

Cruyff bakal menjalani tugas-tugas yang cukup berat sebagai penasihat teknis. Setidaknya ada lima aspek yang harus dilakukan olehnya dalam membangun sepak bola Indonesia.

Di antaranya memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di berbagai kelompok usia Timnas Indonesia. Kemudian memasukkan pendekatan lebih terstruktur dan modern untuk memperbaiki filosofi sepak bola Indonesia, hingga terlibat proses penentuan Dirtek PSSI.

2. Penyebab Rekomendasikan Cruyff

jordi cruyff foto andika rachmansyah

Kluivert mempunyai peran besar di balik penunjukkan Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI. Pelatih asal Belanda tersebut mengaku merekomendasikan putra Johan Cruyff itu karena pengalaman di dunia sepak bola yang matang.

“Saya pikir saya merekomendasikan Jordi (Cruyff) bukan hanya karena pengetahuannya, tetapi juga cara pendekatannya terhadap permainan,” kata Kluivert dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Kamis (13/3/2025).

“Saya pikir kami mempunyai filosofi yang sama dan selalu baik memiliki penasihat yang memiliki filosofi sama dengan pelatih,” sambungnya.

 

