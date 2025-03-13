Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Cristian Gonzales, Legenda Timnas Indonesia yang Enggan Paksa Putranya Jadi Pesepakbola

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |03:00 WIB
Kisah Cristian Gonzales, Legenda Timnas Indonesia yang Enggan Paksa Putranya Jadi Pesepakbola
Legenda Timnas Indonesia, Cristian Gonzales. (Foto: iNews)
JAKARTA - Mantan bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Cristian Gonzales mengaku tak pernah memaksa kedua putranya untuk menjadi pesepakbola profesional. Namun, kecintaan anaknya terhadap sepakbola pada akhirnya tetap membawa putra-putranya tersebut terjun ke dunia sepakbola.

1. Tak Pernah Paksa Putranya Mengikuti Jejak sang Ayah

Hal itu disampaikan Gonzales ketika menjadi narasumber dalam program Rakyat Bersuara di Inews TV, Selasa (11/3/2025). Dalam acara itu, Gonzales mengaku anaknya sangat menyukai sepakbola dan sudah dimasukkan ke akademi.

Kendati demikian, Gonzales menegaskan tidak pernah memaksa kedua putranya untuk mengikuti jejaknya sebagai pesepakbola. Gonzales hanya membantu keinginan sang anak yang ingin berlatih sepakbola.

"Nah untuk saya misalnya saya punya dua anak laki, saya tidak paksa mereka untuk jadi sepertinya papanya. Ya mereka main bola, ya ikut sekolah bola dua-duanya, dulu pernah main di akademi Arema, (usia anak) paling kecil 19 dan yang besar 24," kata Gonzales di program Rakyat Bersuara di Inews TV, dikutip Kamis (13/3/2025).

Lebih lanjut, Gonzales mengatakan untuk bisa masuk dalam skuad Garuda dibutuhkan kerja keras dan disiplin. Hal tersebut lah yang ia sampaikan kepada anaknya.

"Kalau misalnya saya kasih masukan sama mereka, kalau kalian mau masuk timnas harus kerja keras, disiplin, dan buktikan di lapangan untuk pelatih bisa percaya," sambung Gonzales.

Cristian Gonzales
Cristian Gonzales

2. Hati Kecil Ingin Putranya Bela Timnas Indonesia

Sejauh ini sang anak memang belum pernah mengikuti seleksi untuk masuk ke dalam jajaran pemain Timnas Indonesia. Namun ia mengaku akan bangga jika sang anak bisa membela negara ini melalui sepak bola.

 

