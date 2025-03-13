Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tanggapan Bung Towel soal Usulan Naturalisasi Ahmad Dhani: Sudah Offside!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |04:00 WIB
Tanggapan Bung Towel soal Usulan Naturalisasi Ahmad Dhani: Sudah Offside!
Calvin Verdonk dan Thom Haye kenakan jersey baru Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/erspo.official)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola Tanah Air, Tommy Welly menilai usulan naturalisasi ala anggota DPR RI, Ahmad Dhani sudah kelewatan alias offside. Sebab menurut pria yang akrab disapa Bung Towel itu, sepakbola tidak berjalan seperti yang diisulkan Ahmad Dhani.

1. Tanggapi Usulan Ahmad Dhani

Usulan Ahmad Dhani pada intinya mencari pemain sepak bola hebat yang tak lagi produktif untuk dinikahkan dengan perempuan Indonesia. Dhani meyakini upaya itu dapat melahirkan pemain berbakat.

Kendati demikian, Bung Towel merasa usulan dari Ahmad Dhani sudah offside. Ia merasa putra dari pesepakbola hebat belum tentu bisa sesukses ayahnya.

"Cuman kalau Ahmad Dhani menyebut usulannya yang out of the box, dalam bahasa bola saya menyebutnya usulan yang offside," kata Tommy dalam program Rakyat Bersuara, dikutip Kamis (13/3/2025).

Pria yang akrab disapa Bung Towel ini meyakini sepakbola tidak berjalan secara genetik sebagaimana mempersiapkan kuda dalam kompetisi kuda pacu. Ia mencontohkan kuda bernama Secretariat yang merupakan kuda legendaris dari hasil perkawinan kuda dengan stamina kuat dan kuda yang memiliki kecepatan tinggi.

"Dilatihlah anak kuda itu namanya Secretariat dan dia menjadi sangat fenomenal, kuda pacu legendaris sampai sekarang karena dia dapat American Triple Crown. Jadi tiga kejuaraan berturut-turut yang sangat berkelas," sambung Bung Towel.

Bung Towel
Bung Towel

"Maka saya ada kalimat bahwa sepak bola tidak bekerja dalam cara seperti itu, sepak bola tidak bekerja dengan cara genetis seperti itu," tambah Towel.

2. Bintang Sepakbola Tak Lahir karena Faktor Genetik Saja

Towel lantas menyinggung bintang sepak bola dunia seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi. Menurutnya ketiga bintang sepak bola itu justru tidak datang berdasarkan kehebatan orang tuanya bermain si kulit bundar.

 

