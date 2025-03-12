Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Bertemu Sekjen AFC Jelang Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain, Ada Apa?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |21:35 WIB
Erick Thohir Bertemu Sekjen AFC Jelang Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain, Ada Apa?
Erick Thohir bertemu Sekjen AFC. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan Sekjen AFC, Datuk Seri Windsor John. Pertemuan itu digelar jelang Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dalam pertemuan itu, Erick Thohir ternyata berdiskusi panjang lebar dengan Windsor John mengenai kolaborasi yang akan dilakukan antara PSSI, AFC, dan FIFA. Kolaborasi sendiri diketahui terkait pembuatan Garuda Academy Program.

erick thohir dan sekjen afc foto ig @erickthohir

1. Erick Thohir Bertemu Sekjen AFC

Pertemuan itu diungkap Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu menyampaikan bahwa mereka berdiskusi banyak mengenai sepakbola Asia. Terkhusus mengenai pembuatan Garuda Academy Program.

“Bertemu dengan AFC General Secretary, Datuk Seri Windsor John untuk diskusi tentang perkembangan sepak bola Asia,” tulis Erick dalam akun Instagram pribadinya, Rabu (12/3/2025).

“Dalam pertemuan tersebut kami membahas kolaborasi PSSI, AFC dan FIFA untuk membuat Garuda Academy Program yang akan mendukung perkembangan sport management di Indonesia,” sambungnya.

2. Kesempatan Para Pemain

Erick menjelaskan, Garuda Academy Program nantinya akan memberi kesempatan kepada pemain ataupun mantan pemain Timnas Indonesia yang berminat mendalami manajemen di bidang olahraga. Nantinya, yang terpilih akan menimba ilmu di universitas kenamaan di dunia.

“Garuda Academy Program akan memberikan kesempatan para pemain, mantan pemain Timnas Indonesia, dan para generasi muda Indonesia yang memiliki minat besar untuk mendalami manajemen di bidang olahraga,” jelasnya.

“Kami akan melakukan seleksi untuk calon penerima beasiswa yang nantinya akan didukung oleh LPDP untuk menimba ilmu keolahragaan di sejumlah universitas terkemuka di dunia,” lanjut dia.

 

