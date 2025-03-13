Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nadeo Argawinata Dipanggil Timnas Indonesia, Pelatih Borneo FC Ikut Senang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |01:00 WIB
Nadeo Argawinata Dipanggil Timnas Indonesia, Pelatih Borneo FC Ikut Senang
Kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata. (Foto: Instagram/borneofc.id)
BOGOR - Pelatih Borneo FC, Joaquin Gomez ikut senang salah satu anak buahnya, yakni Nadeo Argawinata dipanggil Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Gomez berharap Nadeo bisa dimainkan dan tampil baik hingga mencetak clean sheet seperti saat bermain untuk Borneo FC.

Ya, Nadeo masuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil ke skuad sementara Timnas Indonesia. Pemanggilan itu untuk menghadapi Australia dan Bahrain di laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

1. Ikut Senang

Joaquin Gomez menyambut baik Nadeo dapat kembali ke Timnas Indonesia. Menurutnya, membela timnas adalah menjadi sebuah kebanggan buat setiap pesepakbola profesional.

Gomez turut mendoakan agar Nadeo bisa dimainkan dan mencetak clean sheet bersama Timnas Indonesia. Mampu tampil kuat seperti saat mengawal kemenangan Borneo FC atas Dewa United dengan skor 1-0 di pekan ke-27 Liga 1 2024-2025, Senin 10 Maret 2025 lalu.

"Saya sangat senang. Tentu saya harap di Timnas nanti juga dia tetap bisa mencetak clean sheet. Selamat juga buat Nadeo, apalagi dia juga tampil solid, termasuk di laga lawan Dewa United ini," kata Joaquin Gomes di Bogor, Kamis (13/3/2024).

Ya, Nadeo baru saja membawa Borneo FC meraih kemenangan atas Dewa United dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Laga itu dimainkan di Stadion Pakansari, Bogor.

Nadeo Argawinata dan skuad Timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
Nadeo Argawinata dan skuad Timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

2. Harapan Joaquin Gomez

Pelatih asal Spanyol itu berharap Nadeo akan semakin berkembang setelah kembali dari Timnas Indonesia. Hal itu agar performa pemain itu semakin membuat Borneo FC menjadi lebih kuat.

 

