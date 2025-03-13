Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Mau Sekadar Jadi Pelengkap, Septian Bagaskara Ingin Cetak Gol dan Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |00:00 WIB
Septian Bagaskara tak sabar bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/septiasatria_b)
BOGOR - Bintang Dewa United, Septian Bagaskara senang bukan main usai namanya masuk kedalam daftar skuad Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Septian pun siap memaksimalkan kesempatan itu untuk unjuk gigi serta membantu Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.

Ya, Septian enggan jika hanya menjadi pelengkap di skuad Timnas Indonesia. Ia mau berkontribusi dan menyerap ilmu sebanyak mungkin di skuad Garuda.

Pemain berposisi penyerang itu masuk ke dalam 27 nama skuad sementara Timnas Indonesia untuk fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam ajang itu, mereka akan melawan Australia (20/3/2025) dan Bahrain (25/3/2025)

1. Target Utama Septian

Septian Bagaskara bermain untuk Dewa United FC (Foto: Instagram/@septiansatria_b)
Septian Bagaskara bermain untuk Dewa United FC (Foto: Instagram/@septiansatria_b)

Septian mengatakan sebagai seorang penyerang pastinya ingin selalu mencetak gol. Hal itu pun akan dia usahakan saat mendapatkan menit bermain di tim asuhan Patrick Kluivert.

Pemain itu bersama Dewa United bisa unjuk kualitas dalam Liga 1 2024-2025. Pasalnya, dia sudah mencatatkan tujuh gol dan satu assist dari 26 penampilannya bersama Banten Warriors -julukan Dewa United.

"Targetnya cetak gol buat Timnas Indonesia dan masuk Piala Dunia," kata Septian di Bogor, Kamis (13/3/2025).

2. Siap Belajar Banyak di Timnas Indonesia

Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan menjadi bagian dari Timnas Indonesia adalah kesempatan sangat berharga buatnya. Sebab, dia yakin bisa mendapatkan banyak pengalaman dari pemain-pemain yang punya pengalaman luar biasa.

 

