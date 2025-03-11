Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Link Live Streaming PSSI Perkenalkan Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis, Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |14:40 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming PSSI Perkenalkan Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis, Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?
Jordi Cruyff akan diperkenalkan sebagai Penasihat Teknis PSSI hari ini. (Foto: YouTube/PSSI TV)
A
A
A

LINK live streaming perkenalan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Jordi Cruyff resmi diperkenalkan sebagai penasihat teknis PSSI di salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (11/2/2025) mulai pukul 16.00 WIB.

Banyak yang bertanya, apa saja tugas Jordi Cruyff sebagai penasihatteknis PSSI? Pertama, ia mencoba memperbaiki alias memodernisasi filosofi sepakbola Indonesia.

Jordi Cruyff diperkenalkan sebagai Penasihat Teknis PSSI sore ini. (Foto: Instagram/@jordicruyff)
Jordi Cruyff diperkenalkan sebagai Penasihat Teknis PSSI sore ini. (Foto: Instagram/@jordicruyff)


1. Kolaborasi Jordi Cruyff dan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

Pemain yang membantu Manchester United merebut treble winner pada 1998-1999 ini juga diminta melakukan kolaborasi dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Berhubung kenal dekat dengan Patrick Kluivert, Jordi Cruyff dipercaya akan lebih mudah dalam memberikan saran kepada sang kolega.

Selain itu, Jordi Cruyff juga dituntut memberikan usulan teknis kepada PSSI dan Badan Tim Nasional (BTN). Tidak kalah pentingnya, pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Olahraga Barcelona ini juga akan membantu PSSI mencarikan sosok Direktur Teknik.

Harapannya kehadiran Jordi Cruyff dapat meningkatkan prestasi sepakbola Indonesia. Terdekat, kehadiran Jordi Cruyff dapat berefek instan yakni membantu meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Hingga matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka. Skuad Garuda hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190028/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-3ywR_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Finlandia di FIFA Series 2026: Pola 4 Bek Jadi Andalan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189931/shin_tae_yong_mengaku_tak_pernah_dihubungi_pssi_lagi_untuk_melatih_timnas_indonesia_okezone-FM0w_large.jpg
Dikonfirmasi Shin Tae-yong, PSSI Tak Pernah Tawari STY untuk Latih Timnas Indonesia Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189904/shin_tae_yong_menegaskan_kapten_timnas_indonesia_adalah_asnawi_mangkualam_okezone-kOZC_large.jpg
Respons Shin Tae-yong soal Isu Masalah di Ruang Ganti Timnas Indonesia: Kaptennya memang Asnawi Mangkualam
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655909/indonesia-juara-umum-panjat-tebing-sea-games-2025-catatan-minor-dari-nomor-bouldering-syh.webp
Indonesia Juara Umum Panjat Tebing SEA Games 2025: Catatan Minor dari Nomor Bouldering
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/duet_apriyani_rahayu_kiri_dan_lanny_tria_mayasar.jpg
Daftar Lengkap Wakil Indonesia di Indonesia Masters 2026, Apriyani/Lanny Debut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement