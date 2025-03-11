Klik di Sini! Link Live Streaming PSSI Perkenalkan Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis, Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

LINK live streaming perkenalan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Jordi Cruyff resmi diperkenalkan sebagai penasihat teknis PSSI di salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (11/2/2025) mulai pukul 16.00 WIB.

Banyak yang bertanya, apa saja tugas Jordi Cruyff sebagai penasihatteknis PSSI? Pertama, ia mencoba memperbaiki alias memodernisasi filosofi sepakbola Indonesia.

Jordi Cruyff diperkenalkan sebagai Penasihat Teknis PSSI sore ini. (Foto: Instagram/@jordicruyff)



1. Kolaborasi Jordi Cruyff dan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

Pemain yang membantu Manchester United merebut treble winner pada 1998-1999 ini juga diminta melakukan kolaborasi dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Berhubung kenal dekat dengan Patrick Kluivert, Jordi Cruyff dipercaya akan lebih mudah dalam memberikan saran kepada sang kolega.

Selain itu, Jordi Cruyff juga dituntut memberikan usulan teknis kepada PSSI dan Badan Tim Nasional (BTN). Tidak kalah pentingnya, pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Olahraga Barcelona ini juga akan membantu PSSI mencarikan sosok Direktur Teknik.

Harapannya kehadiran Jordi Cruyff dapat meningkatkan prestasi sepakbola Indonesia. Terdekat, kehadiran Jordi Cruyff dapat berefek instan yakni membantu meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Hingga matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka. Skuad Garuda hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.