3 Calon Pengganti Kevin Diks yang Terancam Absen di Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain karena Cedera, Nomor 1 Andalan Shin Tae-yong

ADA 3 calon pengganti Kevin Diks yang terancam absen di laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain pada pertandingan lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kevin Diks berpotensi absen karena mengalami cedera di laga FC Copenhagen vs Chelsea.

Ya, Diks baru saja bermain di laga leg I 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025 itu pada Jumat (7/3/2025). Pada menit 78, Kevin Diks mengalami cedera karena engkel karena salah tumpuan.

Kevin Diks sendiri sudah mengabarkan kondisi terbarunya via konten eksklusif instagram. Dari pernyataan bek Timnas Indonesia, pihak klub akan memeriksanya lebih lanjut untuk mengetahui seberapa parah cedera Kevin Diks.

Jika membutuhkan waktu pemulihan yang panjang, maka Kevin Diks akan melewatkan laga Timans Indonesia vs Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Andai Diks absen, maka ada tiga bek lain yang bisa dimainkan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert.

Berikut 3 Calon Pengganti Kevin Diks yang Terancam Absen di Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain karena Cedera:

3. Eliano Reijnders

Eliano adalah pemain serba bisa milik PEC Zwolle. Namun, posisi utama Eliano saat ini adalah sebagai bek kanan.

Selama berkarier Eliano, pemain berusia 24 tahun itu sejatinya lebih banyak bermain sebagai seorang winger. Namun, bersama PEC Zwolle Eliano kini lebih sering dimainkan sebagai fullback kanan.

2. Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam adalah salah satu opsi terbaik Kluivert untuk mengisi posisi bek kanan. Asnawi merupakan pemain berpengalaman di skuad Garuda saa ini, ia bahkan sempat menjadi kapten Timnas Indonesia selama era Shin Tae-yong.