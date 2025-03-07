Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kronologi Kevin Diks Cedera di Laga FC Copenhagen vs Chelsea, Terancam Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |03:29 WIB
Kronologi Kevin Diks Cedera di Laga FC Copenhagen vs Chelsea, Terancam Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain!
Kevin Diks cedera engkel di laga FC Copenhagen vs Chelsea karena salah tumpuan saat jatuh. (Foto: X/@Golok_Banten)
A
A
A

KRONOLOGI Kevin Diks cedera di laga FC Copenhagen vs Chelsea dan terancam absen membela Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain akan diulas Okezone. Kevin Diks bermain sebagai kapten saat FC Copenhagen menjamu Chelsea di leg I 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025 yang dilangsungkan di Parken Stadium, Jumat (7/3/2025) dini hari WIB.

Pelatih FC Copenhagen Jacob Nestruup menurunkan formasi bertahan dalam laga ini, yakni 5-4-1. Dalam pola ini, Kevin Diks diperankan sebagai libero.

1. FC Copenhagen Sempat Tahan Chelsea 0-0 di Babak Pertama

Starting XI FC Copenhagen vs Chelsea. (Foto: X/@fckobenhavn)
Starting XI FC Copenhagen vs Chelsea. (Foto: X/@fckobenhavn)

Pola ini awalnya berjalan manis bagi FC Copenhagen. Terbukti di babak pertama, Chelsea yang memainkan Cole Palmer sejak awal laga ditahan 0-0. Perubahan baru terjadi di awal babak kedua.

Pelatih Chelsea Enzo Maresca memainkan tiga pemain sekaligus yakni Levi Colwill, Enzo Fernandzez dan Christopher Nkunku. Masuknya tiga pemain ini mengubah peruntungan Chelsea. Di menit 47, Chelsea membuka keunggulan lewat Reece James setelah menerima assist Marc Cucurella. Selanjutnya di menit 56, giliran sepakan kaki kanan Enzo Fernandez yang merobek gawang FC Copenhagen usai menerima assist dari Tyrique George.

2. Kevin Diks Cedera karena Salah Tumpuan

Nasib apes dialami FC Copenhagen di menit 78 setelah sang kapten Kevin Diks mengalami cedera. Saat itu, Kevin Diks mencoba menghentikan fullback kanan Chelsea, Trevor Chalobah. Namun, karena kalah cepat, Kevin Diks menjatuhkan Trevor Chalobah sehingga kedua pemain ini pun tersungkur.

Saat terjatuh inilah, Kevin Diks salah melakukan tumpuan sehingga engkelnya terkilir. Melihat ini sebagai pelanggaran, wasit yang memimpin pertandingan langsung memberikan kartu kuning kepada Kevin Diks.

 

