HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Tiket Timnas Indonesia vs Bahrain dengan Australia, Siapa Lebih Mahal?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |17:19 WIB
Adu Harga Tiket Timnas Indonesia vs Bahrain dengan Australia, Siapa Lebih Mahal?
Simak adu harga tiket Timnas Indonesia vs Bahrain dengan Australia (Foto: PSSI)
ADU harga tiket Timnas Indonesia vs Bahrain dengan Australia. Siapa lebih mahal?

PSSI telah menjual tiket Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di matchday delapan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menariknya, seluruh kategori sudah sold out alias ludes.

1. Harga

Mees Hilgers beraksi di laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)
Mees Hilgers beraksi di laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)

Padahal, kisaran harga yang dilepas adalah Rp300 ribu untuk kategori termurah dan Rp1,75 juta untuk yang termahal. Namun, antusiasme tinggi membuat tiket pertandingan 25 Maret 2025 itu ludes.

Lalu, berapa harga tiket Timnas Indonesia vs Timnas Australia? Duel yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 10 September 2024 itu memiliki kisaran harga Rp250 ribu hingga Rp1,5 juta flat untuk anak-anak mau pun dewasa.

2. Australia

Tentu menarik untuk melihat berapa harga tiket di laga kandang Timnas Australia vs Timnas Indonesia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Sydney Football, Sydney, 20 Maret 2025.

Football Australia (FA) menetapkan harga tiket pertandingan di kisaran 29-89 dollar Australia (setara Rp462 ribu-Rp1,4 juta) untuk dewasa. Sedangkan, tiket untuk anak-anak dilepas 16 dollar Australia (Rp255 ribu) dan pelajar seharga 19 dollar Australia (Rp303 ribu).

 

