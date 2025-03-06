Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persis Solo vs Bali United di Liga 1 2024-2025: Dramatis, Laskar Sambernyawa Tahan Serdadu Tridatu 2-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |22:38 WIB
Hasil Persis Solo vs Bali United di Liga 1 2024-2025: Dramatis, Laskar Sambernyawa Tahan Serdadu Tridatu 2-2
Laga Persis Solo vs Bali United berakhir 2-2 di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@persisofficial)
SOLO – Hasil Persis Solo vs Bali United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Persis unggul lewat penalti Moussa Sidibe (54’). Namun, Bali United melesakkan dua gol via Rahmat Arjuna (58’) dan Boris Kopitovic (69’). Tuan rumah selamat berkat gol Cleylton (90+8’).

Persis Solo vs Bali United di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Persis Solo vs Bali United di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Persis Solo langsung tancap gas tampil trengginas di awal babak pertama. Mereka mengandalkan Zanadin Fariz dan Moussa Sidibe sebagai motor serangan utama.

Beberapa peluang tercipta, namun pertahanan Bali United tampil disiplin untuk mengantisipasi serangan tim tuan rumah. Sementara, Serdadu Tridatu mengandalkan serangan balik cepat.

Memasuki pertengahan pertandingan, Bali United berbalik memegang kendali permainan. Brandon Wilson seringkali mengirim umpan terobosan yang berbahaya, namun belum ada gol tercipta.

Pada menit-menit akhir babak pertama, kedua tim yang bermain agresif tak mampu menciptakan gol. Akhirnya, Persis Solo versus Bali United berakhir tanpa gol di babak pertama.

Memasuki babak kedua, Persis Solo kembali bermain agresif untuk mencuri keunggulan. Hasilnya manis, mereka berhasil mendapatkan kesempatan lewat penalti. Moussa Sidibe (54’ (P)) sebagai penendang menjalankan tugasnya dengan baik.

Setelah gol itu, Bali United bermain terbuka untuk mencari gol penyama kedudukan. Tak butuh waktu lama, Serdadu Tridatu berhasil menyamakan kedudukan. Adalah Rahmat Arjuna (58’) yang sukses meneruskan umpan Kadek Arel.

 

Persis Solo vs Bali United
